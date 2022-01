Coppa Italia, Milan-Genoa: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia dei quarti. Il Milan, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, di cui l'ultima conquistata con un secco 3-0 sul campo del Venezia, ospiterà a San Siro il Genoa nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia (fischio d'inizio giovedì 13 gennaio alle 21). I rossoneri, già fuori dalle competizioni europee dopo aver chiuso all'ultimo posto il proprio girone di Champions League, vogliono arrivare fino in fondo alla manifestazione, mentre i rossoblù cercano il riscatto dopo il ko interno contro lo Spezia. Chi vince, nel turno successivo, troverà la vincente di Lazio-Udinese, match in programma martedì 18 gennaio.

Milan-Genoa, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Genoa, dovrebbe ricorrere ad un massiccio turnover. Tra i pali, dove torna a disposizione Tatarusanu, negativizzatosi al Covid, possibile chance per Mirante, protetto dalla linea difensiva composta da Kalulu, Tomori, Gabbia ed Hernandez. In mezzo al campo riposo per Tonali, con Krunic pronto ad affiancare Bakayoko. Sulla linea dei trequartisti spazio per Saelemakers, Maldini e Rebic, chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Giroud (out per squalifica Ibrahimovic).

Milan-Genoa, le scelte di Shevchenko

Shevchenko, la cui posizione si è fatta particolarmente a rischio dopo il ko con lo Spezia, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con la coppia d'attacco composta da Pandev e Destro. Linea di centrocampo formata da Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova e Fares, in difesa spazio per Bani, Vanheudsen e Vasquez. In porta Sirigu.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Sirigu; Bani, Vanheudsen, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Fares; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

Milan-Genoa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Trevisani, mentre il commento tecnico sarà a cura di Roberto Cravero.