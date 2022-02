Coppa Italia, Milan-Inter: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ancora una di fronte all'altra. Milan ed Inter, impegnate insieme al Napoli in un'accesa lotta scudetto, si affronteranno per la terza volta in stagione nella semifinale di andata di Coppa Italia, in programma martedì 1 marzo alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza. Un impegno che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni: i rossoneri sono infatti reduci dai deludenti pareggi in campionato contro Salernitana e Udinese, mentre i nerazzurri, in Serie A, non trovano la vittoria da ben quattro giornate, durante le quali hanno raccolto appena due punti. Un andamento lento che ha fatto scivolare la formazione di Simone Inzaghi (che però viaggia con una partita in meno) al terzo posto della classifica a -2 dal tandem di testa.

Il Milan, che nei due precedenti derby stagionali ha conquistato una vittoria (2-1 lo scorso 5 febbraio) ed un pareggio (1-1 il 7 novembre), ha staccato il pass per la semifinale della competizione grazie alla larga affermazione per 4-0 contro la Lazio, mentre l'Inter, nei quarti, ha superato per 2-0 la Roma dell'ex José Mourinho. Chi avrà la meglio al termine del doppio confronto affronterà in finale una tra Fiorentina e Juventus.

Milan-Inter, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro l'Inter, dovrà fare a meno di Tonali, fermato dal giudice sportivo, e di Ibrahimovic, costretto ancora ai box dal problema al tendine d'Achille. Modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Giroud al centro dell'attacco. Alle spalle del francese certo del posto l'inamovibile Leao: insieme a lui potrebbero esserci Krunic e Saelemakers, in vantaggio su Messias. In mezzo al campo Bennacer al fianco di Kessie, mentre in difesa ci sarà spazio per Calabria, Tomori, Romagnoli ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Milan-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, dovrebbe ritrovare Correa e Gosens, che potrebbero trovare spazio a gara in corso. Il tecnico, per ritrovare la via del gol perduta, potrebbe optare per il 3-4-1-2 al posto del consueto 3-5-2, con Calhanoglu in posizione più avanzata rispetto agli altri due centrocampisti, che saranno Barella e Brozovic. In attacco Lautaro e Dzeko sono in vantaggio su Sanchez, mentre sulle corsie esterne Dumfries e Perisic sono favoriti su Darmian e Dimarco. In difesa, a protezione del portiere Handanovic, il consueto trio Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Perisic; Calhanoglu; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Inter sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero.