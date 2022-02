Coppa Italia, Milan-Inter: il pronostico

Sarà il terzo derby stagionale tra Milan ed Inter, quello che martedì 1 marzo, alle 21, opporrà le due formazioni nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I precedenti due incroci sorridono ai rossoneri, che hanno ottenuto una vittoria (2-1 lo scorso 5 febbraio) ed un pareggio (1-1 il 7 novembre). Il Diavolo ha staccato il pass per la sfida grazie alla larga vittoria per 4-0 contro la Lazio, mentre gli uomini di Simone Inzaghi, nei quarti, hanno superato a San Siro per 2-0 la Roma di José Mourinho. Chi avrà la meglio nel doppio confronto, in finale, affronterà una tra Fiorentina e Juventus.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan arriva al match in un momento non particolarmente felice. I rossoneri, nelle ultime due gare di campionato, sono stati infatti fermati sul pareggio prima dalla Salernitana e poi dall'Udinese in un match contrassegnato dalle polemiche arbitrali. Due risultati che hanno messo fine alla striscia di tre vittorie consecutive conquistate tra campionato e Coppa Italia, con il Diavolo che è stato così raggiunto in vetta alla classifica dal Napoli di Luciano Spalletti.

Milan-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Momento nero per l'Inter, che nelle ultime quattro giornate di Serie A ha raccolto appena due punti (pareggi contro Napoli e Genoa, sconfitte contro Milan e Sassuolo). I nerazzurri, dopo una lunga cavalcata che li aveva portati in testa alla classifica, sembrano essersi improvvisamente inceppati, soprattutto in attacco: gli uomini di Inzaghi sono infatti rimasti all'asciutto nelle ultime tre uscite stagionali, con una sterilità offensiva che sta iniziando a farsi preoccupante. Lunghissimo, in particolare, il digiuno di Lautaro Martinez, che non trova il gol dallo scorso 12 dicembre, quando andò in rete dal dischetto nella gara di Supercoppa contro la Juventus.

Milan-Inter, il pronostico

Una sfida da tripla, quella di San Siro. Entrambe le formazioni sono affamate di riscatto dopo gli ultimi deludenti risultati ed avere la meglio sugli avversari potrebbe rappresentare un'ottimo trampolino di lancio anche per quanto riguarda la corsa scudetto. La sensazione, tuttavia, è che potrebbe prevalere la paura di perdere piuttosto che la voglia di vincere: ecco perché il risultato più probabile è forse il pareggio, con le due formazioni che si giocherebbero così il passaggio del turno nel match di ritorno.