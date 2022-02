Coppa Italia, Milan-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida che promette spettacolo, quella in programma a San Siro mercoledì 9 febbraio alle 21. Il Milan di Stefano Pioli, reduce dall'affermazione nel derby contro l'Inter per 2-1 (decisivo Giroud con una doppietta), ospiterà nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia la Lazio di Maurizio Sarri, galvanizzata dal roboante 0-3 conquistato nell'ultimo turno di Serie A sul campo della Fiorentina. Un match in cui i rossoneri cercheranno conferme dopo il trionfo nella stracittadina, con i biancocelesti, soltanto sesti in campionato, che però puntano ad arrivare fino in fondo alla competizione. Chi passerà il turno, in semifinale, affronterà la vincente di Inter-Roma, partita in programma nella serata di martedì 8 febbraio.

Milan-Lazio, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, per la gara contro la Lazio, dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic, mentre potrebbe recuperare, ma soltanto per la panchina, Rebic. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà quindi ancora spazio per Giroud al centro dell'attacco, con il francese sostenuto da Diaz, Leao ed uno tra Saelemaekers e Messias. In mezzo al campo Tonali e Kessie sono in vantaggio su Bennacer, mentre in difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Tomori al fianco di Romagnoli, con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. In porta Maignan, grande protagonista nel derby vinto contro l'Inter.

Milan-Lazio, le scelte di Sarri

Maurizio Sarri, dall'altra parte, potrà contare su tutti gli effettivi, eccezion fatta per l'infortunato Acerbi. Il modulo di partenza sarà il tradizionale 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Immobile, Felipe Anderson ed uno tra Pedro (favorito) e Zaccagni. In mezzo al campo spazio per Cataldi in cabina di regia, con Luis Alberto e Milinkovic Savic ai suoi lati. Al centro della difesa chance per Radu insieme ad uno tra Luiz Felipe e Patric, con Hysaj e Marusic a presidiare le corsie esterne. In porta si rivedrà Reina, panchina per Strakosha.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Milan-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.