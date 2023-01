Coppa Italia, Milan-Torino: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizia il cammino in Coppa Italia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci dal pareggio per 2-2 subito in rimonta contro la Roma in campionato, ospiteranno mercoledì 11 gennaio a San Siro il Torino di Juric nella gara valevole per gli ottavi di finale (fischio d'inizio alle 21). Un match in cui il Diavolo vuole lasciarsi alle spalle l'amarezza di domenica scorsa, ma attenzione ai granata, che si presenteranno a Milano con la voglia di fare il blitz. Il Toro, nei precedenti turni, ha superato Palermo (3-0) e Cittadella (4-0). La vincente, ai quarti, troverà una tra Fiorentina e Sampdoria, che si affronteranno tra loro giovedì 12 gennaio.

Milan-Torino, le scelte di Pioli

Pioli, per la gara contro il Torino, potrebbe attuare un po' di turnover, facendo riposare qualche elemento in vista del campionato. Modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con De Ketelaere che dovrebbe occupare la posizione di punta centrale. Alle spalle dell'ex Bruges Saelemaekers, Diaz e Leao, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Pobega al fianco di Tonali, squalificato in campionato. In difesa verso una maglia da titolare Gabbia, che dovrebbe comporre la coppia centrale con Kalulu. A destra Calabria, a sinistra Dest pronto a rilevare Hernandez. Tra i pali potrebbe esserci spazio per Mirante.

Milan-Torino, le scelte di Juric

Juric, dall'altra parte, non dovrebbe invece apportare grandi cambiamenti nello schieramento iniziale. In attacco, nel 3-4-2-1 granata, spazio per Sanabria, supportato alle sue spalle da Vlasic e Miranchuk (in vantaggio su Radonjic). A centrocampo Ricci e Lukic con Singo e Rodriguez sulle corsie esterne, mentre in difesa ci saranno Buongiorno, Schuurs e Zima. Tra i pali Milinkovic-Savic.

Milan-Torino, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Kalulu, Gabbia, Dest; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; De Ketelaere. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Milan-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Milan-Torino, in programma mercoledì 11 gennaio alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".