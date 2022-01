Coppa Italia, Napoli-Fiorentina probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Scatta dagli ottavi di finale la Coppa Italia del Napoli che affronta la Fiorentina reduce nella competizione dai successi 4-0 sul Cosenza e 2-1 sul Benevento. Gli azzurri arrivano alla sfida di giovedì alle 18 forti del successo 1-0 contro la Sampdoria in campionato, utile per non abbandonare il sogno Scudetto. I viola invece hanno frenato la propria corsa e dopo i pari con Verona e Sassuolo sono stati travolti lunedì sera dal Torino per 4-0. Brutto ko per Italiano che spera di rialzarsi nel match di Coppa contro un Napoli in piena emergenza.

Napoli-Fiorentina: le scelte di Spalletti

Spalleti infatti tra positivi al Covid e infortunati dovrà ancora una volta dare fondo a tutte le sue alternative. Così in difesa possibile l’esordio da titolare del neoacquisto Tuanzebe da schierare al fianco di Rrahmani, con il giovane Zanoli a destra e Ospina in porta. In mediana dovrebbe rientrare Fabian Ruiz, reduce da un infortunio ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. In attacco senza Insigne, Lozano, Zielinski e Osimhen, scelte quasi obbligate con Petagna centravanti e Elmas, Politano e Mertens alle spalle.

Napoli-Fiorentina: le scelte di Italiano

Turnover in arrivo per la Fiorentina con Italiano che schiererà Dragowski in porta e in difesa Nastasic insieme a Milenkovic, Venuti e Terzic. Turno di riposo in mezzo per Torreira con Pulgar che prenderà le redini del gioco e sarà affiancato da Maleh e Castrovilli. L’attacco sarà rivoluzionato e vedrà in campo i due nuovi acquisti Ikone e Piatek, la terza maglia da titolare dovrebbe finire sulle spalle di Saponara, un tridente del tutto inedito quindi per cercare il colpo grosso al Maradona.

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara. All. Italiano.

Napoli-Fiorentina diretta tv e streaming gratis

Buone notizie per i tifosi delle due squadre che potranno vedere la partita in diretta tv in chiaro su Italia Uno. Per chi invece vorrà seguire la sfida in streaming potrà collegarsi al sito Mediaset Play o a quello di Sportmediaset dove anche in questo caso la visione sarà gratutita, al pari di chi sceglierà Mediaset Infinity disponibile anche via app su tutti i dispositivvi abilitati.