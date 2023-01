Coppa Italia, ottavi di finale: dove vedere le partite del 17 e 19 gennaio in tv e streaming

Si chiuderanno questa settimana gli ottavi di finale dell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia. Tra martedì 17 e giovedì 19 gennaio si giocheranno Napoli-Cremonese, Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza. La scorsa settimana, invece, si sono disputate Inter-Parma (risultato finale 2-1 dopo i tempi supplementari), Milan-Torino (0-1 dopo i tempi supplementari), Fiorentina-Sampdoria (1-0) e Roma-Genoa (1-0). Nella scorsa stagione il torneo è stato vinto dall'Inter, che, in finale, ha battuto ai tempi supplementari per 4-2 la Juventus di Massimiliano Allegri.

Coppa Italia, dove vedere in tv e streaming le partite degli ottavi di finale

Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia saranno trasmesse in chiaro da Mediaset, che ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le gare del torneo. Le sfide saranno visibili anche in streaming in modo gratuito su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette". Di seguito dove vedere le partite in programma il 17 ed il 19 gennaio: