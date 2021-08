Coppa Italia, dove vedere in diretta (Mediaset) le partite di oggi 13 agosto

Si aprono nella giornata di oggi, venerdì 13 agosto, i trentaduesimi di finale dell'edizione 2021/2022 della Coppa Italia. Ad aprire il programma, alle 17.45, la sfida Pordenone-Spezia. Alle 18 in campo Genoa-Perugia, mentre in serata sarà la volta di Udinese-Ascoli (20.45) e Fiorentina-Cosenza (21). I pronostici vedono favorite Spezia, Genoa, Udinese e Fiorentina sulle rispettive avversarie, ma le sorprese, soprattutto nel calcio d'agosto, sono sempre dietro l'angolo.

Coppa Italia, dove vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Coppa Italia 2021/2022 saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset. Per quanto riguarda la giornata odierna, Pordenone-Spezia e Udinese-Ascoli saranno visibili su Canale 20, mentre per seguire Genoa-Perugia e Fiorentina-Cosenza bisognerà sintonizzarsi su Italia 1. I match saranno inoltre visibili in streaming su Mediaset Play. Questo il programma di oggi nel dettaglio: