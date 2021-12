Coppa Italia, sedicesimi di finale: dove vedere tutte le partite in diretta tv (Mediaset) e streaming

Torna in campo la Coppa Italia. Tra il 14 ed il 16 dicembre si disputeranno le gare valevoli per i sedicesimi di finale, con il programma che si aprirà martedì alle 15 con Venezia-Ternana per chiudersi giovedì alle 21 con Sampdoria-Torino. In calendario anche Udinese-Crotone, Genoa-Salernitana, Verona-Empoli, Cagliari-Cittadella, Fiorentina-Benevento e Spezia-Lecce. Le squadre che si sono classificate nei primi otto posti nell'ultimo campionato di Serie A (Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo) entreranno in scena solamente a partire dagli ottavi di finale, che si disputeranno tra il 12 ed il 19 gennaio.

Coppa Italia, dove vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Coppa Italia 2021/2022 saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset, che si è aggiudicata i diritti tv della competizione e della Supercoppa per il prossimo triennio grazie ad un'offerta di 48,2 milioni di euro in media a stagione (superata la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti radiofonici per 400mila euro a stagione). Le partite valevoli per i sedicesimi di finale saranno visibili su Italia Uno e, in streaming, su Mediaset Play. Questo il programma nel dettaglio: