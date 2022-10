Coppa Italia, quanto guadagna chi vince

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo, dopo i primi turni estivi è il momento dei sedicesimi di finale che porteranno le vincitrici a sfidare le otto big del campionato di Serie A pronte ad entrare in tabellone a partire dagli ottavi di finale. Rispetto alla scorsa stagione le squadre che arriveranno fino in fondo guadagneranno di più.

I premi della Coppa Italia

Il sito internet di Calcio e Finanza spiega infatti che il vincitore del secondo torneo più importante del calcio italiano metterà in cassa 7 milioni di euro, due in più rispetto allo scorso quando vinse l'Inter battendo in finale la Juventus per 4-2. Un gruzzolo a cui vanno aggiunti anche gli incassi dei biglietti venduti per le gare che diventano più interessanti mano a mano che si avanti, mentre nei turni iniziali gli stadi sono quasi sempre semivuoti.

La vittoria è ovviamente quello a cui puntano tutti, ma anche solo arrivare in finale garantisce già 3 milioni di euro sommando tutti i premi per i passaggi dei turni precedenti, quindi ottavi, quarti e semifinali. Dal prossimo turno quindi si inizerà a fare sul serio con i match degli ottavi che si disputeranno intorno all'11 gennaio (date e orari sono ancora da definire) e faranno il loro ingresso in tabellone Lazio, Juventus, Atalanta, Roma, Inter, Milan, Fiorentina e Napoli. Il percorso porterà le ultime due rimaste a giocarsi la finale il 24 maggio all'Olimpico di Roma.