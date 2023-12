Coppa Italia, il programma completo degli incontri degli ottavi di finale

Entra nel vivo la Coppa Italia, con le teste di serie che fanno il loro debutto nella manifestazione negli ottavi di finale, giocando davanti al proprio pubblico il primo incontro della competizione. Sarà un turno...spezzatino - diluito in un mese - che prevederà il primo incontro ad inizio dicembre e si concluderà nei primi giorni del 2024. Il format stabilisce che a mettere in palio la qualificazione sarà una gara secca, come del resto nei quarti che sono stati programmati per il 10 gennaio 2024. La formula “andata-ritorno” sarà invece adottata in occasione delle semifinali, preludio alla finalissima che si disputerà all’Olimpico il 15 maggio. Questo il calendario degli ottavi:

Martedì 5 dicembre

Lazio-Genoa (ore 21)

Gara che apre il programma degli ottavi di finale, con i biancocelesti – all’esordio nella competizione – che si sono già appuntati al petto sette volte la coccarda tricolore su dieci finali disputate. I liguri arrivano all’Olimpico dopo aver eliminato Modena ai trentaduesimi e Reggiana ai sedicesimi.

Mercoledì 6 dicembre:

Fiorentina-Parma (ore 21)

I viola sono i vicecampioni in carica nella competizione, sconfitti dall’Inter nell’atto conclusivo della scorsa edizione. Nel debutto stagionale nella coppa nazionale ospiteranno gli emiliani (vincitori tre volte in dieci anni tra il 1992 ed il 2002), che dopo aver superato l’ostacolo Bari hanno espugnato il campo di Lecce nello scorso turno.

Martedì 19 dicembre (ore 21)

Napoli-Frosinone

Il primo impegno di coppa dei partenopei (sei trofei in bacheca) è contro i gialloblù, che dopo aver piegato di misura il Pisa davanti al proprio pubblico hanno estromesso dalla competizione il Torino, mandando al tappeto i granata in Piemonte 2-1 dopo i tempi suppplementari.

Mercoledì 20 dicembre (ore 21)

Inter-Bologna

I nerazzurri difenderanno il titolo – vinto negli ultimi due anni – ricevendo a San Siro il Bologna, che con un doppio 2-0 hanno passato trentaduesimi e sedicesimi battendo nell’ordine Cesena e Verona.

Martedì 2 gennaio (ore 21)

Milan-Cagliari

I rossoneri proveranno ad interrompere il prolungato digiuno di successi in Coppa (l’ultima vinta risale alla primavera 2003) cominciando il loro percorso nel tabellone contro il Cagliari, che si presenterà a San Siro dopo aver eliminato col punteggio di 2-1 prima il Palermo in casa e poi l’Udinese in trasferta, con l’epilogo di entrambi i match arrivato ai supplementari.

Mercoledì 3 gennaio 2024 (ore 18-ore 21)

Atalanta-Sassuolo

Si gioca a Bergamo una delle sfide più interessanti degli ottavi: l’Atalanta, cinque volte finalista e una volta vittoriosa (esattamente sessant’anni fa, a giugno ‘63), avrà di fronte il Sassuolo che ha espugnato Cosenza nel primo turno per poi soffrire con lo Spezia e qualificarsi dopo i tiri dal dischetto, seguenti alla parità (0-0) maturata dopo tempi regolamentari e supplementari.

Roma-Cremonese

Stuzzicante rivincita della sfida andata in scena nei quarti della passata edizione, quando i grigiorossi espugnarono l’Olimpico guadagnandosi la semifinale (poi persa con la Fiorentina). Due vittorie ai supplementari per i lombardi nella competizione entrambe all’over time: prima con il Crotone, quindi con il Cittadella giustiziere dell’Empoli.

Giovedì 4 gennaio 2024 (ore 21)

Juventus-Salernitana

Il club bianconero, che detiene il record di coccarde tricolori (ben 14), inaugura il suo percorso in Coppa Italia contro la Salernitana, reduce da due clean sheet (1-0 alla Ternana nel primo turno, 4-0 alla Sampdoria nei sedicesimi).