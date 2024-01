Coppa Italia, date e orari dei quarti di finale

Gli ottavi di finale di Coppa Italia stanno per concludersi, finalmente verrebbe da dire visto che la prima gara di questo turno è stata giocata ai primi di dicembre. Dopo un mese di maratona, la seconda competizione nazionale è pronta ad eleggere le migliori otto che continueranno la propria corsa verso la finalissima di Roma che assegna anche un posto in Europa League.

Date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia

La corsa sta quindi per entrare nel vivo, stasera la Juventus parte favoritissima sulla Salernitana per prendersi il passaggio del turno e raggiungere molte delle altre big che sono riuscite ad arrivare ai quarti, ma la Coppa Italia ha portato anche qualche colpo di scena come le eliminazioni di Inter e Napoli. La prima gara dei quarti di finale, che si giocheranno in partita secca, sarà Fiorentina-Bologna di martedì 9 gennaio alle 21, un match tra le due squadre più in ascesa del nostro campionato e duellano anche per il quarto posto in Serie A. Mercoledì alle 18 fari puntati con il quarto dal maggiore fascino: il derby capitolino tra Lazio e Roma con i biancocelesti che a inizio dicembre hanno battuto il Genoa e i giallorossi che ieri hanno fatto una gran fatica ad avere la meglio sull'ultima squadra di Serie B rimasta in tabellone, la Cremonese. Mercoledì alle 21 c'è Milan-Atalanta, altra gara di altissimo livello. A chiudere il quadra sarà il Frosinone, grande sorpresa del torneo, che affronterà alle 21 una tra Juventus e Salernitana.

Dove vedere la Coppa Italia in diretta tv e streaming gratis

Anche i quarti di finale, come tutto il resto della competizione verrà trasmessa gratuitamente in diretta tv sulle reti Mediaset con il gruppo che garantirà anche la visone in streaming su Mediaset Play oppure sul sito di Sportmediaset.