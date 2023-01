Coppa Italia, quarti di finale: risultati e marcatrici

Le gare d’andata dei Quarti di finale della Coppa Italia di Serie A Femminile si chiudono con i netti successi di Roma e Juve, che ipotecano così il passaggio del turno, e con le vittorie di misura di Inter e Milan sui campi di Sampdoria e Fiorentina. Le giallorosse si sono imposte 8-1 con il Pomigliano, le bianconere hanno invece vinto 3-0 con l’H&D Chievo Women, ed entrambe le formazioni hanno quindi di fatto già ipotecato il passaggio del turno. Discorso diverso per nerazzurre e rossonere, che nonostante abbiano superato 3-2 e 1-0 le rispettive avversarie dovranno conquistare l’accesso alla semifinale nelle gare di ritorno, che si disputeranno mercoledì 8 febbraio.

La giornata è stata inaugurata dallo show della Roma, che nonostante il turnover imposto da mister Spugna continuano a macinare gioco, risultati e a dimostrare la forza del collettivo, capace di valorizzare anche le calciatrici più giovani. A sbloccare il risultato dopo solo 2’ di gioco ci pensa Giugliano con una conclusione dal limite dell’area che si spegne all’incrocio dei pali. La prodezza della centrocampista della Nazionale dà il via al festival del gol, o meglio, delle doppiette, al quale si iscrivono Glionna, Andressa e l’attaccante slovena classe 2004 Nina Kajzba, che festeggia così le prime marcature in giallorosso. A segno anche Giacinti, sua la rete del momentaneo 3-0, e Bragonzi, al suo primo centro con la maglia granata.

Vincono anche le milanesi. A Bogliasco l’Inter - che in caso qualificazione affronterebbe in semifinale la Juve - fatica più del previsto a superare le blucerchiate, tramortite nei primi 45’ dagli acuti di Njoya, Chawinga e Bonetti ma capaci nella ripresa di sfiorare la clamorosa rimonta con Pisani e Fallico. L’incontro di Sesto Fiorentino viene invece deciso da una rete a metà ripresa di Piemonte, che piega la resistenza della sua ex squadra e permette alle rossonere di presentarsi con fiducia al derby di campionato in programma sabato alle 14.30 al ‘Vismara’. Per entrambe le sfide il discorso qualificazione è rimandato alle gare di ritorno, dato che con l’eliminazione della regola del gol in trasferta a Sampdoria e Fiorentina basterà una sola rete per pareggiare i conti con le avversarie.

La Juve si è imposta 3-0 in casa del Chievo, punito dalla doppietta iniziale di Girelli (rovesciata da incorniciare) e dal rigore trasformato al 40’ da Cernoia. Le gialloblu hanno comunque onorato l’impegno, dando il massimo davanti allo sguardo attento del presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani e dei tanti tifosi che hanno riempito le tribune dello stadio ‘Olivieri’.

Coppa Italia, Quarti di finale (andata): risultati e marcatrici

Pomigliano-Roma 1-8

Reti: 2’ Giugliano (R), 6’ e 67’ Glionna (R), 50’ Giacinti (R), 52’ e 74’ Kajzba (R), 64’ e 73’ Andressa (R), 78’ Bragonzi (P)

Fiorentina-Milan 0-1

Rete: 73’ Piemonte (M)

Sampdoria-Inter 2-3

Reti: 10’ Njoya (I), 20’ Chawinga (I), 37’ Bonetti (I), 64’ Pisani (S), 91’ Fallico (S)

H&D Chievo Women-Juventus 0-3

Reti: 6’ e 11’ Girelli (J), 40’ Cernoia (J)