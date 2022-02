Coppa Italia, quarti di finale: dove vedere tutte le partite in diretta tv (Mediaset) e streaming

Tra l'8 ed il 10 febbraio si disputeranno i quarti di finale di Coppa Italia. Ad aprire il programma sarà la gara Inter-Roma, in calendario martedì alle 21 a San Siro. Il giorno seguente, sempre al Meazza con fischio d'inizio alle 21, sarà la volta di Milan-Lazio, mentre giovedì si disputeranno Atalanta-Fiorentina (ore 18) e Juventus Sassuolo (ore 21). Le quattro formazioni che passeranno il turno approderanno in semifinale (andata in calendario mercoledì 2 marzo, ritorno mercoledì 20 aprile), dove il tabellone opporrà la vincente di Inter-Roma con quella di Milan-Lazio e la vincente di Atalanta-Fiorentina con quella di Juventus-Sassuolo.

Coppa Italia, i risultati degli ottavi di finale

Le gare degli ottavi di finale si erano chiuse con i seguenti risultati:

Atalanta-Venezia 2-0

Napoli-Fiorentina 2-5

Milan-Genoa 3-1 dts

Lazio-Udinese 1-0 dts

Juventus-Sampdoria 4-1

Sassuolo-Cagliari 1-0

Inter-Empoli 3-2 dts

Roma-Lecce 3-1. Qualificata: Roma

Coppa Italia, dove vedere le partite di oggi in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Coppa Italia 2021/2022 saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset, che si è aggiudicata i diritti tv della competizione e della Supercoppa per il prossimo triennio grazie ad un'offerta di 48,2 milioni di euro in media a stagione (superata la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti radiofonici per 400mila euro a stagione). Le partite valevoli per i quarti di finale saranno visibili su Canale 5 e Italia Uno e, in streaming, su Mediaset Play. Questo il programma nel dettaglio: