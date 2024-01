Coppa Italia, quarti di finale: dove vedere le partite in tv e streaming

Si svolgeranno dal 9 all'11 gennaio i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Ad aprire il programma, martedì sera, sarà Fiorentina-Bologna, mentre mercoledì si giocheranno Lazio-Roma e Milan-Atalanta. Completerà infine il quadro giovedì sera Juventus-Frosinone. Nella scorsa edizione il torneo è stato vinto dall'Inter, stavolta eliminata a sorpresa già agli ottavi dal Bologna che ha espugnato San Siro per 1-2. Fuori anche il Napoli, clamorosamente travolto al Maradona dal Frosinone di Di Francesco con un roboante 0-4.

Coppa Italia, quarti di finale: il programma e dove vedere le partite in tv

Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia verranno trasmesse in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo. Le gare in programma alle 21, vale a dire Fiorentina-Bologna (martedì 9), Milan-Atalanta (mercoledì 10) e Juventus-Frosinone (giovedì 11), saranno mandate in onda su Canale 5, mentre il derby della capitale Lazio-Roma, previsto per mercoledì 10 alle 18, verrà trasmesso su Italia 1. Tutti i match saranno inoltre visibili gratuitamente anche in streaming su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".

Questo, nel dettaglio, il calendario delle gare e dove poterle vedere in tv: