Chi vincerà la Coppa Italia? Le quote dei bookmakers

Cremonese, Fiorentina, Inter e Juventus. Queste, in rigoroso ordine alfabetico, le quattro squadre rimaste in corsa nell'edizione 2022/2023 della Coppa Italia. Rivelazione del torneo sono i grigiorossi, che, malgrado l'ultimo posto in campionato, sono riusciti ad entrare nelle migliori quattro della coppa nazionale eliminando, nei turni precedenti, due big come Roma e Napoli. Prestigioso traguardo anche per i viola, che hanno fatto fuori prima la Sampdoria agli ottavi e poi il Torino nei quarti. Nerazzurri e bianconeri, che si sfideranno tra loro in semifinale (Cremonese-Fiorentina l'altra sfida) nei due turni precedenti hanno invece avuto la meglio rispettivamente su Parma e Atalanta e Monza e Lazio.

Favorita principale per la conquista del trofeo, secondo i bookmakers, è l'Inter, la cui quota, tra le agenzie di scommesse qui considerate (Snai, Bwin ed Eurobet), oscilla tra 2.40 e 2.50. Alle spalle dei nerazzurri la Juventus di Massimiliano Allegri, la cui vittoria è quotata a 3, con i bianconeri tallonati dalla Fiorentina, quotata tra 3.50 e 3.65. Decisamente più staccata invece la Cremonese, che sembra avere poche chance di spuntarla sulla concorrenza: la quota dei grigiorossi si attesta tra i 12 ed i 13.

Vincente Coppa Italia, le quote Snai

Inter 2,50

Juventus 3

Fiorentina 3,50

Cremonese 12

