Chi vince la Coppa Italia? Le quote dei bookmakers

Con la gara d'andata tra Milan e Inter, terminata con il punteggio di 0-0, hanno preso il via nella giornata di martedì 1 marzo le semifinali della Coppa Italia 2021/2022. Ancora in corsa nella competizione, oltre a rossoneri e nerazzurri, anche Fiorentina e Juventus, che si affronteranno nel primo round della doppia sfida nella serata di mercoledì 2 marzo. Quattro formazioni che si daranno battaglia per aggiudicarsi la competizione, ogni anno inizialmente snobbata dai club ma alla quale nessuno, una volta entrati nella sua fase calda, vuole rinunciare. Andiamo a vedere chi è la favorita per la vittoria finale secondo i bookmakers.

Coppa Italia, la Juventus la favorita dei Bookmakers

Per Snai la favorita numero uno alla vittoria finale della Coppa Italia è la Juventus di Massimiliano Allegri, apparsa in crescita negli ultimi mesi dopo un avvio di stagione complicato. L'affermazione dei bianconeri è quotata 2.50, con la Vecchia Signora che precede così Milan e Inter, la cui quotazione si ferma a 3.50. Poche speranze, per l'agenzia di scommesse, per la Fiorentina, quotata 9.00.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Goldbet, che propone esattamente le stesse quote per le quattro formazioni. Qualche piccola variazione la propone invece Sisal, che assegna una quota leggermente più alta alla Juventus (2.75) e più bassa alla Fiorentina (7.50). Invariate, invece, le quote relative alla vittoria finale di Inter e Milan (3.50).

Vincente Coppa Italia, le quote Snai

Juventus 2.50

Inter 3.50

Milan 3.50

Fiorentina 9.00

Vincente Coppa Italia, le quote Goldbet

Juventus 2.50

Inter 3.50

Milan 3.50

Fiorentina 9.00

Vincente Coppa Italia, le quote Sisal