Chi vince la Coppa Italia? Le quote dei bookmakers

Atalanta, Fiorentina, Juventus e Lazio. Queste le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia 2023/2024, con le semifinali che si disputeranno tra il 2 ed il 3 aprile per quanto riguarda le gare di andata e tra il 23 ed il 24 aprile per quanto riguarda invece le sfide di ritorno. La Juventus, che ai quarti ha avuto la meglio sul Frosinone, affronterà la Lazio, che ai quarti ha eliminato la Roma nel derby della Capitale, mentre l'Atalanta, capace di far fuori il Milan, se la vedrà con la Fiorentina, che nel turno precedente ha battuto il Bologna. Le due formazioni che usciranno vincenti dal doppio confronto si affronteranno poi nella finalissima dell'Olimpico, in programma il 15 maggio.

Coppa Italia, chi vince: le quote

La squadra favorita per la vittoria finale della Coppa Italia, secondo i bookmakers, è la Juventus: il successo dei bianconeri, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin e Sisal), è quotato tra 2.25 e 2.50. Alle spalle dei bianconeri troviamo l'Atalanta, quotata tra 3.50 e 4. Seguono poi Lazio (quota tra 4.50 e 5) e, infine, Fiorentina (quota tra 5 e 5.50).

Le quote Snai

Juventus 2.25

Atalanta 3.75

Lazio 5

Fiorentina 5.50

Le quote Bwin

Juventus 2.50

Atalanta 3.50

Lazio 4.50

Fiorentina 5.50

Le quote Sisal