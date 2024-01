Coppa Italia, Roma-Cremonese: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il primo impegno del 2024 mette di fronte alla Roma una sfida da “dentro-fuori”. Per i giallorossi, che hanno chiuso l’anno perdendo a Torino contro la Juventus, arriva infatti il match valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, che in caso di qualificazione spalancherà le porte al derby contro la Lazio. L’avversaria proposta dal tabellone è ancora la Cremonese, che nella passata edizione espugnò l’Olimpico per 2-1, risultato poi replicato anche in campionato. I grigiorossi, attualmente in Serie B, si presentano all’appuntamento dopo aver superato i turni precedenti ai supplementari piegando prima il Crotone e poi il Cittadella: si tratta dell’ottava partecipazione agli ottavi di finale nella competizione, con un bilancio di tre passaggi ai quarti – due dei quali ai calci di rigore – e quattro eliminazioni. La Roma, che ha in bacheca nove “coccarde”, non arriva in fondo al tabellone dal 2013 (finale persa contro la Lazio il 26 maggio): da allora la corsa dei giallorossi si è sempre fermata prima dell’atto conclusivo, ma il bilancio degli ottavi è nel complessivo positivo, visto che nelle ultime undici occasioni, si sono registrati ben otto clean sheet.

Roma-Cremonese, le scelte di Mourinho

Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con le assenze tra infortuni (Mancini è alle prese con la pubalgia) e l’imminente inizio della Coppa d’Africa che lo priverà di Ndicka ed Aouar (con le nazionali di Costa d’Avorio e Algeria). Probabile pertanto il ricorso ad una soluzione di emergenza con l’arretramento di Celik come braccetto di destra e di Cristante come regista difensivo, e Llorente a completare la retroguardia a protezione di Svilar il quale rileverebbe Rui Patricio tra i pali. A centrocampo si profila il ritorno di Pellegrini (subentrato contro Napoli e Juve) nel reparto che contemplerà anche Bove e Paredes, e Renato Sanches fruibile a gara in corso. Dubbi anche sulle fasce – dove Karsdorp potrebbe far rifiatare Kristensen ed El Shaarawy è in ballottaggio con Spinazzola – ed in attacco: Dybala dovrebbe riposare, Azmoun e Belotti si candidano a partire dal 1’ o a sfidarsi per affiancare Lukaku.

Roma-Cremonese, le scelte di Stroppa

I lombardi saranno a Roma senza il portiere titolare Sarr, Pickel e Buonaiuto, fuori dalla lista dei convocati. Ipotizzabile il ricorso a Jungdal tra i pali, schermato da una difesa a tre dove potrebbe riposare Ravanelli – eventualmente rimpiazzato da Tuia – e trovare posto la coppia formata da Antov e Bianchetti. A centrocampo Castagnetti fulcro della mediana con ai fianchi Collocolo e Majer favorito nel ballottaggio con Abrego e Valzania. Quagliata presidierà il binario sinistro, sul versante opposto in lotta per una maglia da titolare Ghiglione e Sernicola. In attacco possibile coppia Okereke-Ciofani.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar, Celik, Cristante, Llorente, Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Azmoun, Lukaku. All. Mourinho

Cremonese (3-5-2): Jungdal, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Sernicola, Ciofani, Okereke. All. Stroppa

Roma-Cremonese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Cremonese, in programma mercoledì 3 gennaio alle 21 allo Stadio “Olimpico” di Roma e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".