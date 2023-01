Coppa Italia, Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Si ripresenta la sfida tra Roma e Genoa nella competizione che mette in palio la coccarda tricolore, a distanza di ventotto anni dall’ultimo incrocio. Nel 1995 i giallorossi ribaltarono all’Olimpico lo 0-2 del “Ferraris” imponendosi 3-0 ed accedendo così ai quarti di finale di Coppa Italia, traguardo tagliato dalla squadra capitolina quattro volte nelle ultime sette edizioni: in due delle tre occasioni in cui è stata eliminata, la sconfitta è arrivata contro una squadra ligure, ovvero lo Spezia nel gennaio 2021 e nel dicembre 2015 mentre la terza volta l’estromissione è arrivata per mano del Torino nel dicembre 2017. Meno fortunato il bilancio del “Grifone” negli ottavi di finale della competizione, turno che ha coinciso con l’uscita di scena dei liguri dalla Coppa nelle ultime quattordici occasioni: l’ultima volta che il Grifone ha centrato la qualificazione ai quarti risale infatti al 1991 contro il Pisa. Per la truppa di José Mourinho il match dell’Olimpico contro il Genoa segnerà l’esordio in questa edizione: discorso diverso per i rossoblù, che arrivano all’appuntamento dopo le due vittorie dei turni precedenti al “Ferraris” contro Benevento e Spal.

Roma-Genoa, le scelte di Mourinho

In linea con le previsioni, l’allenatore portoghese modificherà l’undici di partenza concedendo più spazio a chi è solitamente meno utilizzato. E’ il caso di Kumbulla, che dovrebbe sostituire Smalling per completare la difesa a protezione di Rui Patricio, dove figureranno Mancini e Ibanez. Ballottaggi aperti a centrocampo, a partire dalle fasce laterali dove Celik potrebbe osservare un turno di riposo lasciando il posto a Zalewski sul versante destro, con Spinazzola sul binario opposto. Nel cuore della mediana, con l’esclusione di Cristante, in rialzo le quotazioni del baby Tahirovic che farebbe coppia con Matic, ma anche Camara conserva qualche chance di partire dal 1’. In avanti, prende corpo l’ipotesi di Pellegrini-Zaniolo a supportare Abraham, ma la concorrenza non manca: El Shaarawy reclama spazio, Solbakken e Belotti potrebbero invece essere inseriti nel corso del match, col secondo non ancora tagliato fuori dalla corsa per la maglia da titolare come vertice offensivo dei giallorossi.

Roma-Genoa, le scelte di Gilardino

In conferenza stampa, l’allenatore rossoblù ha fornito alcune indicazioni sull’undici che scenderà in campo all’Olimpico. Spazio a Coda dal 1’, il quale verrà supportato sulla tre quarti da Aramu e Gudmundsson. Conferma in porta per Martinez, mentre in difesa Criscito dovrebbe ritagliarsi spazio a gara in corso, come il giovane Maturro: probabile quindi il ricorso a Hefti e Sabelli esterni bassi con Dragusin e Bani in mezzo (e Ilsanker come alternativa). A centrocampo si va verso la riconferma del terzetto formato da Jagiello, Frrendrup e l’ex Strootman.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Camara, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Genoa (4-3-2-1): Martinez, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Gudmundsson, Coda. All. Gilardino

Roma-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Genoa in programma giovedì 12 gennaio alle 21 allo Stadio Olimpico, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".