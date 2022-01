Coppa Italia, Roma-Lecce: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ un Olimpico interamente a tinte giallorosse quello che ospiterà l’esordio stagionale della Roma in Coppa Italia. L’avversario di turno è infatti quel Lecce dai medesimi colori sociali, match i cui precedenti sono tutt’altro che tranquillizzanti. C’è infatti uno scialbo 0-0 nell’unico incrocio nella competizione, giocato in Salento il 28 settembre 1982, ma soprattutto c’è il 2-3 nella prima sfida tra le due squadre all'Olimpico, alla penultima giornata del torneo 1985/86, coi pugliesi già retrocessi che fermarono la fuga della Roma verso lo scudetto.

Settima partecipazione per il Lecce agli ottavi di finale della Coppa nazionale (senza mai aver centrato la qualificazione al turno successivo), a cui la formazione di Baroni giunge grazie ad una doppia affermazione esterna: prima 3-1 a Parma, poi il 2-0 rifilato allo Spezia. Per la Roma, che si è appuntata sul petto la coccarda tricolore nove volte – l’ultima nel 2008 – la sfida coi salentini è il primo step verso quel trofeo sfiorato nel 2010 e nel 2013 (finali perse con Inter e Lazio) e salutato lo scorso anno con l’eliminazione a tavolino contro la Spezia per un cambio di troppo. Il talismano potrebbe sedere in panchina: Mourinho ha un record di otto vinte ed una persa nella competizione, sconfitto solo dalla Sampdoria nell'andata della semifinale 2008/2009.

Roma-Lecce, le scelte di Mourinho

Il tecnico portoghese dovrebbe riproporre il 4-2-3-1, peraltro quasi obbligato viste le assenze di Smalling e Mancini (squalificato). Davanti a Rui Patricio si sistemeranno Ibanez e Kumbulla al centro, Karsdorp a destra e Vina a sinistra, sebbene la duttilità di Maitland-Niles potrebbe suggerire l’impiego dell’inglese sulla corsia mancina. Turno di riposo per Veretout, in mediana largo a Sergio Oliveira e Cristante, mentre nel reparto avanzato sicura la rinuncia a Pellegrini infortunato. Sulla trequarti potrebbero quindi trovare spazio il rientrante El Shaarawy, Carles Perez e Mkhitaryan, a supporto di Shomurodov che farà rifiatare Abraham. Chance anche per Felix, salvo sorprese più a gara in corso che non dal 1’, mentre Zaniolo potrebbe subentrare nella ripresa.

Roma-Lecce, le scelte di Baroni

Nell’elenco dei convocati non compaiono Tuia, Vera, Paganini ed il croato Lorenco Simic, difensore croato approdato in Salento qualche giorno fa e proveniente dal Lubin (militante nella Serie A polacca). Si rivedono invece Bleve e Listkowski, con il tecnico dei salentini che valuterà nella rifinitura le condizioni dei rientranti, così come quelle di Di Mariano e Coda per un eventuale inserimento già dal primo minuto all’Olimpico. Probabile il ricorso all’undici che si avvicina molto a quello canonico, con l’ex Milan Gabriel tra i pali, difesa a quattro formata da Gendrey, Lucioni, Dermaku e Barreca. Diga di centrocampo con Majer, Hjulmand e Gargiulo mentre nel tridente offensivo dovrebbero trovare spazio Strefezza, Coda e Rodriguez.

Roma- Lecce , le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina, Cristante, Sergio Oliveira, Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov. All Mourinho

Lecce (4-3-3): Gabriel, Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca, Majer, Hjulmand, Gargiulo, Strefezza, Coda, Rodriguez. All. Baroni

Roma-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5 a partire dalle 21. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone). La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin nel ruolo di commentatore tecnico.