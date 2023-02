Coppa Italia, date e orari delle semifinali

Inter, Juventus, Cremonese e Fiorentina. Queste le quattro squadre ancora in corsa nella Coppa Italia 2022/2023, che si concluderà il 24 maggio con la finale in programma allo stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri, ai quarti, hanno superato per 1-0 l'Atalanta grazie alla rete di Darmian, mentre i bianconeri, con lo stesso risultato (gol di Bremer), hanno avuto la meglio sulla Lazio. Grigiorossi e viola hanno invece avuto la meglio rispettivamente su Roma (2-1, gol di Dessers e autorete di Celik per gli uomini di Ballardini, gol di Belotti per i giallorossi) e Torino (2-1, gol di Jovic e Ikoné per i toscani, rete di Karamoh per i granata). Il tabellone, nelle semifinali, che si giocheranno su 180 minuti, prevede ora Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina.

Coppa Italia, il programma delle semifinali

Le semifinali d'andata si giocheranno tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile alle 21. Prima sfida in programma Juventus-Inter, mentre il giorno seguente sarà la volta di Cremonese-Fiorentina. Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno tra il 25 ed il 26 aprile, con calendario ancora da ufficializzare. In caso di parità al termine dei 180 minuti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Da ricordare che il gol in trasferta non vale più doppio, a differenza di quanto prevedeva il regolamento fino a poche stagioni fa.

Questo il programma delle semifinali di andata: