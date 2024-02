Coppa Italia: date, orari e diretta tv delle semifinali

Sono state ufficializzate oggi le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il lungo percorso iniziato ad agosto, la seconda più importate competizione del nostro calcio arriva così al suo penultimo atto. Sono rimaste in quattro a giocarsi il titolo: Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta, quattro squadre di assoluto valore che proveranno ad alzare la Coppa anche davanti a coloro che sono uscite di scena in precedenza, Milan, Inter e Napoli, tra le più attese che invece sono già fuori dalla corsa.

Semifinali Coppa Italia, date e orari

La Lega Serie A ha ufficializzato oggi le date e gli orari delle sfide, le gare di andata si disputeranno a inizio aprile, il 2 alle 21 sarà il turno di Juventus-Lazio, il 3 sempre alle 21 si giocherà Fiorentina e Lazio. Le gare di ritorno sono in programma il 23 aprile Lazio-Juventus e il 24 dello stesso mese Atalanta-Forentina, in entrambi i casi il calcio d'inizio sarà alle 21.

Le semifinali di Coppa Italia in diretta tv e streaming

Le semifinali di Coppa Italia, così come tutte le altre gare della competizione saranno trasmessa in diretta da Mediaset che ha acquisito i diritti di tutto il torneo. In tv quindi la reet deciderà se utilizzare Canale 5 o Italia Uno, mentre per lo streaming saranno attivi Mediaset Play e anche una finestra sul sito di Sportmediaset, dove tra l'altro si potranno trovare gli highlights dei gol quasi in tempo reale e le sintesi subito dopo il fischio finale di ogni incontro.