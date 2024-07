Coppa Italia Serie C, decise le prime avversarie di Entella e Sestri Levante

Inizia a prendere forma la stagione di Entella e Sestri Levante, le due squadre del Tigullio sono state inserite nel girone B di Serie C ma prima di pensare al campionato esordiranno nella Coppa Italia di categoria. La prima gara è in programma sabato 10 agosto e il Sestri Levante sarà impegnato alle 18 contro l'Albinoleffe in trasferta, mentre l'Entella se la vedrà al Comunale con la...