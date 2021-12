Coppa Italia, al via i sedicesimi di finale

L’anno solare 2021 si congederà fornendo un’ulteriore scrematura delle formazioni in lizza per la conquista della Coppa Italia 2021/2022. Scatta infatti questo pomeriggio la “tre giorni” che prevede lo svolgimento dei sedicesimi di finale, ultimo turno prima dell’entrata in scena delle “big” del massimo campionato arrivate al termine della passata Serie A nelle prime otto posizioni. L’edizione attuale ha escluso le formazioni di serie D e concesso solo quattro slot per le squadre di serie C, peraltro già eliminate dalla corsa per la coccarda tricolore. Una formazione di serie A è già uscita dalla competizione, ovvero il Bologna sconfitto dalla Ternana nei trentaduesimi. Tra le novità, la chance di effettuare il sesto cambio in caso di tempi supplementari. Ottavi di finali (dislocati nel calendario il 12 ed il 19 gennaio) e quarti di finale (previsti il 9 febbraio) si giocheranno in gara “secca”, semifinale con match di andata e ritorno (2 marzo e 20 aprile), l’atto conclusivo di questa edizione numero 75 si svolgerà invece allo Stadio Olimpico di Roma l’11 maggio 2022.

Di seguito, il tabellone completo (in grassetto le squadre qualificate)

Turno Preliminare (7-8 agosto)

Como - Catanzaro 3-4

Ternana - Avellino 4-3 (dopo calci di rigore)

Perugia - Südtirol 1-0

Padova - Alessandria 0-2 (dopo tempi supplementari)

32esimi di finale (13-16 agosto)

Genoa - Perugia 3-2

Salernitana - Reggina 2-0

Udinese - Ascoli 3-1

Crotone - Brescia 6-4 (dopo calci di rigore)

Pordenone - Spezia 1-3

Parma - Lecce 1-3

Empoli - LR Vicenza 4-2

Hellas Verona - Catanzaro 3-0

Sampdoria - Alessandria 3-2

Torino - Cremonese 4-1 (dopo calci di rigore)

Cagliari - Pisa 3-1

Cittadella - Monza 2-1

Fiorentina - Cosenza 4-0

Benevento - Spal 2-1 (dopo tempi supplementari)

Venezia - Frosinone 9-8 (dopo calci di rigore)

Bologna - Ternana 4-5

16esimi di finale (14-16 dicembre)

Venezia – Ternana (14 dicembre – ore 15)

Udinese – Crotone (14 dicembre – ore 18)

Genoa – Salernitana (14 dicembre – ore 21)

Verona – Empoli (15 dicembre – ore 15)

Cagliari – Cittadella (15 dicembre – ore 18)

Fiorentina – Benevento (15 dicembre – ore 21)

Spezia – Lecce (16 dicembre – ore 18)

Sampdoria – Torino (16 dicembre – ore 21)

Ottavi di Finale (12-19 gennaio)

JUVENTUS - Vincente Sampdoria-Torino

SASSUOLO - Vincente Cagliari-Cittadella

NAPOLI - Vincente Fiorentina-Benevento

ATALANTA - Vincente Venezia-Ternana

MILAN - Vincente Genoa-Salernitana

LAZIO - Vincente Udinese-Crotone

ROMA - Vincente Spezia-Lecce

INTER - Vincente Hellas Verona-Empoli