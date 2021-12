Coppa Italia, Verona - Empoli 3-4: Andreazzoli si regala l'Inter

L'Empoli vince anche al Bentegodi contro il Verona_ 3-4 nei sedicesimi di Coppa Italia e passaggio agli ottavi. La squadra di Andreazzoli, macchina da guerra in trasferta in questa stagione, si regala la sfida all'Inter a gennaio.

Un successo che conferma l'ottimo stato di forma dei toscani. oggi privi dello squalificato Di Francesco e, dopo soli 3', dello svizzero Haas: il centrocampista si accascia a terra dopo il fischio d'inizio. Attimi di paura, poi tutto rientra e il tecnico lo sostituisce con Stulac. Decisive le reti di La Mantia, Mancuso (doppietta) e Bajrami. Non basta il momentaneo 1 a 1 firmato dal baby Cancellieri. Ilic e Ragusa accorciano nel forcing finale per la squadra di Tudor, ma non basta per evitare l'eliminazione.

Il meglio del match nella ripresa, che regala cinque gol. Il momento decisivo è il rigore dell'1-2, assegnato dal Var al 21' per mani di Ragusa in area. Mancuso trasforma e da lì in poi i toscani dilagano. Pochi minuti dopo, tap in ravvicinato del bomber empolese per l'1-3. Il Verona è ko. Ma Bajrami è spietato dal limite e arrotonda fino al poker. Ilic su punizione e Ragusa in contropiede accorciano. Empoli in dieci a tempo scaduto, ma la qualificazione è ormai in cassaforte.

Il tabellino

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Cetin, Coppola, Sutalo; Ruegg (85' Tameze), Hongla, Miguel Veloso (69' Ilic), Ragusa; Cancellieri, Bessa (85' Terracciano); Lasagna (69' Florio). All. Tudor.

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas (5' Stulac, dal 78' Ricci), Asllani, Bandinelli (78' Henderson); Bajrami (87' Cutrone); Mancuso, La Mantia. All. Andreazzoli.

MARCATORI 15' La Mantia (E), 18' Cancellieri (V); 21' s.t. rig. e 25' s.t. Mancuso (E), 29' s.t. Bajrami (E), 41' s.t. Ilic (V), 44' s.t. Ragusa (V).

Arbitro: Dionisi dell'Aquila.

Espulsi: La Mantia al 93′ per rosso diretto.