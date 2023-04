Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Mercoledì 5 aprile alle 21 al Camp Nou si gioca la semifinale di ritorno di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid con i blaugrana che partono dal vantaggioso risultato di 1-0 ottenuto nella prima gara al Bernabeu. In terra catalana Xavi punta a vincere ancora e a conquistare la finale della competizione per provare a portarsi a casa due titoli in stagione: la Liga è vicina e la strada verso la Coppa Nazionale, una volta eliminato lo storico rivale, potrebbe essere in discesa.

Ancelotti dal canto suo non vuole mollare la presa su nulla e si gioca le sue carte ancora su tre fronti, consapevole che ribaltare l'1-0 non sarà facile ma con il suo Real Madrid tutto è possibile come dimostra l'ultima super rimonta ad Anfield con il Liverpool.

Barcellona-Real Madrid: le scelte di Xavi

Il Barcellona si presenta alla sfida con tre assenze pesanti, non ci saranno infatti gli infortunati Christensen, Pedri e Dembelé, tre titolari che Xavi dovrebbe sostituire con Kessié, Koundé e Gavi spostato nel tridente offensivo insieme a Lewandowski e Raphina. In mediana dovrebbe farcela De Jong reduce da qualche problema fisico ma pronto a stringere i denti per giocare la supersfida.

Barcellona-Real Madrid: le scelte di Ancelotti

Il Real dovrà invece rinunciare ancora a Mendy di nuovo ai box per infortunio e spera di recuperare Rudiger al centro della difesa. Ancelotti porrebbe schierare Camavinga dall'inizio con Kross e Modric e non Tchouameni, nessun dubbio sull'attacco: dentro tutto il tridente titolare Vinicius, Benzema, Valverde.

Barcellona-Real Madrid: le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Busquets, Kessié, De Jong; Gavi, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Kroos, Modric, Fede Valverde, Vinicius, Benzema.

Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming gratis

La sfida di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid di mercoledì 5 parile sarà visibile in diretta tv e in streaming in modo totalmente gratuito. Sarà infatti Telelombardia (Canale 10 del digitale terrestre) a trasmettere l'incontro anche sul canale Youtube di Top Calcio 24.