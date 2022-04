Cori razzisti contro Koulibaly, l'Atalanta: "Agiremo per tutelare il club"

Il pomeriggio da incubo dell'Atalanta è finito nel peggiore dei modi. La Dea ha perso 3-1 in casa contro il Napoli, un passo indietro che allontana il quarto posto anche se la sconfitta della Juve contro l'Inter non chiude definitivamente il discorso. L'Europa però non è solo Champions, i successi di Roma e Lazio hanno spedito i bergamaschi al settimo posto con la Fiorentina a meno uno pronta a piombare addosso agli uomini di Gasperini. La sostanza dice quindi che l'Atalanta ha perso mentre tutte le altre hanno vinto, non un bel biglietto da visita anche in vista della sfida di giovedì contro il Lipsia in Europa League.

Cori razzisti contro Koulibaly in Atalanta-Napoli

La sconfitta sul campo non è stata però l'unica nota dolorosa della domenica nerazzurra, dopo la gara infatti alcuni tifosi hanno rivolto cori e insulti razzisti a Koulibaly, difensore del Napoli non nuovo, purtroppo, a questi episodi, l'ultimo per esempio era successo a Firenze. Il giocatore non ha reagito infilandosi nel tunnel degli spogliatoi, ma il video degli insulti sta facendo il giro del web. Le immagini adesso potrebbero essere utilizzate dal giudice sportivo per eventualmente punire la Dea.

In queste ore la società di Bergamo ha voluto prendere con forza distanza da quanto accaduto con un comunicato stampa in cui viene spiegato "Che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza". Risposta chiara e strada già tracciata sul comportamento del club nei prossimi giorni: "Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l’immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate".