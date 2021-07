Euro 2021: il commovente coro azzurro per Leonardo Spinazzola infortunato sul volo di ritorno

L'Italia calcistica si stringe intorno a Leonardo Spinazzola. Notte di festa ieri per la qualificazione alle semifinali di Euro 2021 (martedì prossimo l'Italia affronterà la Spagna), ma tutti hanno ancora negli occhi il grave infortunio a Leonardo Spinazzola, accasciatosi in lacrime al 34′ del secondo tempo: potrebbe essersi rotto il tendine d'Achille, il che significherebbe almeno 6-8 mesi ai box.

La nazionale si è stretta attorno allo sfortunato laterale, a cominciare dal compagno di squadra Cristante che già in campo ha proivato a consolare e supportare uno Spinazzola in lacrime per il dolore e la delusione. Durante il viaggio di ritorno verso l'Italia Federico Bernardeschi ha fatto arrivare a Spinazzola l'urlo irrefrenabile degli azzurri sull'aereo: "Spina, Spina". Un video postato sugli account social della Nazionale italiana e rilanciato da Roberto Mancini su Instagram.

"Dispiace molto, non lo meritava – ha detto Mancini – Stava giocando straordinariamente bene, uno dei migliori dell'Europeo, anzi credo che sarà comunque il migliore anche se non potrà giocare altre partite". Forza Spinazzola.