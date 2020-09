Un calciatore positivo: tamponi a tappeto dopo l'amichevole

Il coronavirus in Sardegna continua a mietere contagi. Sotto la lente d'ingrandimento finisce una partita amichevole giocata il 2 settembre scorso a Villamassargia, nel Sulcis, nel sudovest dell'isola. Dopo che un calciatore della squadra di casa è risultato positivo al test del coronavirus, scatanno i tamponi a tappeto. In 200 tra atleti, staff e parenti stretti dei due club - l Carbonia Calcio 1939 e la Polisposrtiva Villamassargia - si sono messi ordinatamente in fila in auto martedì mattina davanti allo stadio di Carbonia per i test drive-in del personale specializzato dell'unità di crisi dell'Ats.

Lunedì sera è stata la società del Villamassargia a comunicare tutto su Facebook: "Un nostro tesserato è stato riscontrato positivo al Covid-19. Il ragazzo sta bene ed è asintomatico. E questo è l'aspetto più importante. Nell'attesa dei tamponi, tutte le persone coinvolte si trovano in isolamento fiduciario. Fino alla comunicazione dell'esito dell'esame l'attività delle persone interessate è sospesa".

Mercoledì si sarebbero dovuti svolgere gli esami sierologici proprio sui calciatori del Carbonia Calcio, "invece - dice all'ANSA il presidente della società Stefano Canu - abbiamo anticipato ad oggi facendo subito il tampone, dopo l'amichevole giocata il 2 a Villamassargia. Nel nostro club sono coinvolte nello screening 31 persone tra giocatori, dirigenti e staff, mentre il grosso dei tamponi viene effettuato tra gli atleti e lo staff del Villamassargia, allargando i test anche ai familiari".

Intanto a Sassari è morto un 55enne di Tempio Pausania che era ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'Aou. Positivo al coronavirus, era affetto da una grave patologia. Così il bilancio dei decessi legati al Covid in Sardegna sale a quota 137.