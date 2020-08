Coronavirus, positivo un calciatore del Barcellona

Nuovi casi confermati di coronavirus nel mondo del calcio. Dopo la positività riscontrata in due elementi del Valencia, anche un giocatore del Barcellona è risultato positivo al test del covid 19. Il giovane coinvolto non fa parte di coloro che andranno a Lisbona per la Final Eight della competizione e dunque non ci saranno conseguenze per la sfida contro il Bayern Monaco. Questo il comunicato della società blaugrana: "A seguito dei test effettuati martedì pomeriggio sul gruppo di nove giocatori che dovrebbero iniziare la preseason oggi (mercoledì ndr), è stata riscontrata la positività di uno di loro al Covid-19. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua. Il club ha segnalato la questione alle autorità sportive e sanitarie competenti. Tutte le persone che sono state in contatto con lui sono state monitorate e si sono sottoposte ai test. Il giocatore non è stato in contatto con nessuno dei ragazzi della prima squadra che si recheranno a Lisbona giovedì per giocare in Champions League".

Il Valencia ha comunicato di aver riscontrato due casi positivi al coronavirus a seguito dei test effettuati a tutto l'organico in vista dell'inizio della preparazione: "Nei test PCR e sierologici effettuati questo lunedì da prima squadra, personale tecnico e ambiente più diretto, in occasione dell'inizio dei lavori del pre-stagione, sono stati rilevati due casi positivi al Covid-19 , che sono isolati nelle rispettive abitazioni in accordo con i protocolli della Liga e dello stesso Valencia, con comunicazione immediata alle autorità sanitarie". Il club ha avviato tutte le procedure del caso per isolare i contagiati: "Il Valencia, che fin dall'inizio di questa crisi sanitaria ha dato particolare importanza alle misure per frenare la diffusione della pandemia, manterrà un protocollo molto rigido in cui sono assolutamente impegnati tutti i membri della prima squadra e lo staff tecnico".

Un positivo anche nell'Espanyol. Gli esami medici effettuati nell'arco della giornata di lunedì su giocatori, staff tecnico e assistenti dell'Espanyol hanno permesso di rilevare un positivo al Covid, come confermato dalla società bianconera in un comunicato. L'identità non è stata rivelata e la società ha proceduto al suo isolamento domiciliare per cercare di evitare possibili contagi.