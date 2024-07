Corrado Di Taranto è il nuovo direttore generale del Cesena: "Dobbiamo alzare il livello"

Corrado Di Taranto è il nuyovo direttore generale del Cesena. Il nuovo dirigente bianconero ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026. Laureato in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale del ChievoVerona dal 1999 al 2007, per poi trasferirsi al Parma come Direttore Operativo per otto stagioni. Nel 2015 è...