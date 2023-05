Corsa Champions, tutti gli scontri diretti fino al termine della stagione

Una vera e propria bagarre, quella in zona Champions. A sole cinque giornate dal termine del campionato, sono infatti ben sei le squadre ancora in corsa per gli ultimi tre posti che garantiscono l'accesso alla prossima edizione della massima competizione continentale (già qualificato il Napoli capolista, ormai ad un passo dallo scudetto). A guidare il trenino la Lazio di Maurizio Sarri con i suoi 64 punti, seguita da Juventus (63), Inter (60) e dal terzetto formato da Atalanta, Milan e Roma (58). Una volata finale che si preannuncia quindi quanto mai infuocata, con gli scontri diretti che potrebbero risultare decisivi per raggiungere l'obiettivo. Vediamo tutti quelli che si dovranno disputare in questo incandescente finale di stagione.

Il calendario degli scontri diretti

La giornata in programma nel prossimo weekend, la 34esima del torneo, sarà assolutamente di fuoco, con le sei contendenti che si affronteranno tutte tra loro: in calendario, infatti, ci sono Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Dopo due turni, il 35esimo ed il 36esimo (in quest'ultimo l'Inter farà comunque visita al Napoli), che non vedranno scontri tra le dirette interessate, la 37esima e penultima giornata metterà in palio invece tre punti pesantissimi nelle sfide Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Nessuno scontro diretto, invece, nell'ultima giornata.

Questi, nel dettaglio, tutti gli scontri diretti in chiave Champions da qui al termine della stagione: