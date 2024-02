Dove vedere Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming: le formazioni

Sarà Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo la seconda semifinale della Coppa d'Africa 2024. Gli ivoriani, nei quarti di finale, hanno superato per 2-1 il Mali ai tempi supplementari, mentre gli uomini di Desabre hanno avuto la meglio per 3-1 sulla Guinea. La vincente della sfida, nella finalissima in programma domenica 11 febbraio, se la vedrà con una tra Nigeria e Sudafrica, mentre la perdente si giocherà il terzo posto nella finalina di sabato 10.

Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo, le scelte dei due allenatori

La formazione di Fae, priva degli squalificati Kossounou e Diakite, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Pépé, S. Fofana e Gradel ad agire alle spalle di Kouamé. In mezzo al campo Seri con Kessie, mentre la linea difensiva sarà formata da Aurier, Boli, Ndicka e Konan. In porta Y. Fofana.

Stesso modulo dall'altra parte per Desabre, con Bakumbu a guidare l'attacco. Alle sue spalle il terzetto formato da Elia, Boganda e Wissa. A centrocampo il tandem Pickel-Moutoussamy, in difesa Mbemba e Inonga come centrali e Kalulu e Masuaku terzini. Tra i pali Mpasi.

Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo, le probabili formazioni

Costa d'Avorio (4-2-3-1): Y. Fofana; Aurier, Boli, Ndicka, Konan; Seri, Kessie; Pépé, S. Fofana, Gradel; Kouamé.

Repubblica Democratica del Congo (4-2-3-1): Mpasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu.

Dove vedere Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo in tv e streaming

La partita Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo, in programma mercoledì 7 febbraio alle 21 italiane allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sui canali 60 del digitale terrestre e 5060 di Sky. Il match sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Sportitalia (anche su una smart tv) o collegandosi al sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).