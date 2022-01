Covid e Serie A, quasi 100 positivi. La situazione squadra per squadra

Si gioca, Asl permettendo. Sembra essere questa la linea guida della Lega Calcio, nonostante il numero crescente dei contagi obblighi diverse formazioni a scendere in campo con formazioni largamente rimaneggiate ed il sospetto di un cluster di Covid pericolosamente attivo. Il turno dell’Epifania non sarà quindi, rimandato, sebbene siano almeno quattro le partite a rischio, tra cui quella di Salerno per cui la società campana ha già inoltrato richiesta di rinvio. Da verificare, inoltre, quale sarà la scelta delle Asl locali, il cui Dipartimento di Protezione potrebbe tecnicamente impedire la partenza di alcuni club impegnati in trasferta.

Complessivamente, il numero dei positivi nei gruppi squadra sfiora le cento unità, con i picchi rappresentati dai contagi riscontrati nei gruppi squadra di Salernitana, Udinese, Verona, Torino e Napoli.

Al momento, questo il quadro completo della situazione in Serie A, con l’eccezione rappresentata dalla Lazio che non ha finora comunicato casi Covid.

Atalanta: due componenti del gruppo squadra

Bologna: Hickey, Molla, Viola, Dominguez

Cagliari: Goldaniga e Nandez

Empoli: tre componenti del gruppo squadra

Fiorentina: cinque componenti del gruppo squadra, di cui due calciatori

Genoa: Criscito, Serpe e l’allenatore Shevchenko

Inter: Dzeko, Cordaz, Satriano

Juventus: Chiellini, Arthur, Pinsoglio, De Winter

Milan: Tatarusanu e un altro giocatore

Napoli: Osimhen, Elmas, Lozano, Malcuit, Mario Rui, Boffelli e l’allenatore Spalletti

Roma: Mayoral, Fuzato e un altro calciatore

Salernitana: undici componenti del gruppo squadra, di cui nove calciatori

Sampdoria: Augello, Falcone e due membri del gruppo squadra

Sassuolo: Quattro componenti del gruppo squadra, tra cui Peluso ed altri due calciatori

Spezia: Kovalenko, Manaj, Hristov, Nzola ed un componente del gruppo squadra

Torino: otto componenti del gruppo squadra, di cui cinque calciatori

Udinese: nove componenti del gruppo squadra, di cui sette calciatori

Venezia: due componenti del gruppo squadra

Verona: dieci componenti del gruppo squadra, di cui otto calciatori