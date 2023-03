Cremonese-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sosta finita e la Serie A parte con il rush finale, sabato 1 aprile ad inaugurare il turno sarà Cremonese-Atalanta alle 15. I padroni di casa sono ormai prossimi alla retrocessione con l'ultimo posto e una lunga striscia negativa alle spalle. I grigiorossi puntano ormai a stupire solo in Coppa Italia dove sfideranno in semifinale la Fiorentina.

E' tutta concentrata sul campionato l'Atalanta che grazie al successo sull'Empoli ha rosicchiato tre punti a quasi tutta la concorrenza tornando a meno quattro dal quarto posto occupato attualmente dal Milan che domenica giocherà a Napoli, l'occasione per avvicinarsi è quindi ghiottissima.

Cremonese-Atalanta: le scelte di Ballardini

La Cremonese si presenterà al match senza l'attaccante Okereke e il difensore Chiriches, per il resto tutti arruolabili gli uomini di Ballardini che disegnerà ancora il 3-5-2 con coppia offensiva Tsagjout e Dessers in vantaggio su Ciofani. Il secondo dubbio è a centrocampo dove Bonaiuto potrebbe giocare da supporto alle punte scalzando dalla formazione titolare Meitè.

Cremonese-Atalanta: le scelte di Gasperini

Nella Dea si rivede Koopmeiners che ha approfittato della sosta per smaltire l'infortunio e tornerà tra i convocati. Difficile però un suo impiego dal primo minuto, così la coppia centrale in mediana sarà formata da Ederson e De Roon. Migliora Djimsiti che ha bisogno di ancora un po' di tempo e noòn verrà rischiato, stagione finita per Hateboer. Gasperini potrebbe lasciare in panchina Hojlund, reduce dal doppio impegno con la Danimarca, e dare di nuovo spazio a Zapata con Muriel al suo fianco e Pasalic alle spalle, non sono però da escludere a priori Lookman e Boga.

Cremonese-Atalanta: le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Bonaiuto, Valeri; Tsadjout, Dessers.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

Cremonese-Atalanta in diretta tv e streaming

Il match di sabato sarà trasmessa in diretta tv e streaming slamente da Dazn con possibilità di scaricare la App sulle moderne Smart Tv oppure usando una Firestick. Le immagini saranno visibili anche sul sito ufficiale della piattaforma che detiente i diritti per tutte le gare di Serie A. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.