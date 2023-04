Cremonese, la Coppa Italia per scrivere la storia

Il destino, in campionato, pare già segnato. Soltanto tredici i punti raccolti fin qui, con un distacco dalla zona salvezza, a sole dieci giornate dal termine del torneo, di 12 lunghezze. Ma la stagione della Cremonese, ad oggi, non è affatto conclusa, anzi: sì, perché i grigiorossi, inaspettatamente, si giocheranno la semifinale di Coppa Italia, nella quale, nel doppio confronto, se la vedranno con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un traguardo raggiunto non certo in maniera fortunosa: i lombardi, dopo aver fatto fuori Ternana e Modena nei primi due turni, hanno infatti eliminato due big agli ottavi e ai quarti. Prima è arrivato il successo ai calci di rigore al Maradona di Napoli, dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul 2-2, poi è arrivato il blitz all'Olimpico contro la Roma per 2-1. Insomma, un cammino che non era certo in discesa.

Con la retrocessione in serie B che sembra ormai inevitabile, l'attenzione dell'intero ambiente, già da tempo, è quindi andata alla coppa nazionale, dove la formazione di Ballardini potrebbe scrivere un pezzo di storia. Sì, perché vincere il torneo, per i grigiorossi, non significherebbee soltanto mettere in bacheca la prima Coppa Italia della loro storia, ma permetterebbe anche di staccare il pass per l'Europa League. Il regolamento, infatti, prevede che ad accedere alla fase a gironi dell'Europa League siano la quinta e la sesta della classifica di serie A o la quinta e la vincitrice della Coppa Italia, qualora questa concluda il suo campionato in una posizione inferiore alla sesta. In questo caso la squadra che terminerebbe il campionato al sesto posto andrebbe al terzo turno dei preliminari di Conference League e nessun posto europeo verrebbe assegnato alla settima classifica. In Europa, fra l'altro, esiste già un precedente: nella stagione 2013-2014, il Wigan disputò l'Europa League malgrado militasse in Championship, seconda serie inglese, grazie alla vittoria della FA Cup nell'annata precedente, quando la squadra allora allenata da Roberto Martinez superò in finale il Manchester City.

Insomma, il precedente esiste e la Cremonese, dopo le imprese di Napoli e Roma, vuole scrivere un altro pezzo di storia. Per dare un senso ad una stagione che, malgrado l'ormai inevitabile retrocessione in B, può diventare comunque indimenticabile.