Chi è Cyriel Dessers, nuovo centravanti della Cremonese

La Cremonese continua a rifarsi il look per presentarsi al meglio alla porssima serie A. Dopo l'exploit con promozione della scorsa stagione l'obiettivo è salvarsi e per farlo la società è partita puntelando la difesa con Vazquez, rivelazione del Genoa l'anno scorso, e l'esperto Chiriches, mentre a coprire al corsi esterna è arrivato sempre dal Grifone Ghiglione. Negli ultimi giorni si è passatti all'attacco con Okereke, acquistato appena in tempo per l'esordio, con gol, in Coppa Italia con la Ternana.

Calciomercato Cremonese, ecco Dessers

L'ex Venezia non basta e così da oggi la Cremonese ha un nuovo centravanti: è Cyriel Dessers e molti lo conoscono dopo aver segnato una valanga di gol, 10 in 12 partite, in Conference League dove è risultato essere il capocannoniere del torneo con la maglia del Feyenoord. Il suo cartellino era di proprietà dei bel del Genk che loro malgrado lo hanno dovuto salutare dopo aver visto segnare tre gol nelle prime tre giornate di campionato, la massima serie belga è infatti già iniziata da tre settimane.

Attaccante rapido e sempre alla ricerca della profondità, Dessers ha iniziato a carriera coprendo tutti i ruoli del tridente offensivo, poi però si è specilizzato come centravanti, ed è proprio in questa posizione che ha iniziato a fare faville. Nela Cremonese dovrà adattarsi a giocare in un attacco a due proprio con Okereke, a meno che Alvini non decida, come già fatto a volte in carriera di giocare con il tridente.

La carriera di Dessers, nuovo centravanti della Cremonese

Come detto Dessers non è la classifica punta centrale, ha un buon fisico con i suoi 185 centimetri di altezza, ma al contrario di altri che stazionano al centro dell'area, lui è attaccante di movimento che preferisce partire da lontano e infilare le difese in velocità. Apprezzabile anche il suo lavoro per i compagni con tanta corsa e alcuni assist ai compagni.

Il nuovo centravanti arriva nel massimo campionato italiano dopo le esperienze in Olanda con Nac Breda, Heracles e Feyenoord e quelle in Belgio con OHL, Lokeren e Genk. A 27 anni è arrivata la grande occasione con la Cremonese che ha investito ben 6,5 milioni per portarlo in Italia.