Cremonese, Alvini rischia l'esonero: due i possibili sostituiti

La Cremonese sta valutando con attenzione il futuro di Alvini. L'allenatore è a rischio esonero dopo la sconfitta con il Verona di ieri in quella che è stata "la peggiore prestazione della stagione" usando le parole dello stesso tecnico. Un ko che potrebbe costare carissimo all'allenatore esordiente in Serie A con la squadra che ora è ultima in classifica con soli 7 punti e nessuna vittoria quando sono passate 17 giornate. La savezza è lontanissima, lo Spezia viaggia a otto punti distanza e le altre sono ancora più distanti.

Cremonese, Alvini esonerato: Ballardini o D'Aversa al suo posto?

Il ko di Verona nell'ultima spiaggia è stato il terzo di fila e questo potrebbe aver convinto la Cremonese al cambio in panchina con valutazione di due profili per cercare di centrare l'obiettivo permanenza nel massimo campionato. Il primo è quello di Davide Ballardini che con il Genoa ha più volte portato la nave in acque sicure affrontando mari decisamente tempestosi. Ha carisma e sa come muoversi per salvarsi, ma non è l'unico candidato per l'eventuale sostitutizione di Alvini.

Il secondo nome che viene svelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è quello di Roberto D'Aversa attualmente sotto contratto con la Sampdoria dopo aver concluso la scorsa stagione con l'esonero. Con i blucerchiati non è stato fortunato, anche se va detto che il suo ruolino di marcia è stato più o meno lo stesso del successore Giampaolo, meglio è invece stata la sua esperienza a Parma soprattutto nel primo anno in cui la salvezza è arrivata con ampio anticipo ed è stato lanciato il gioiello Dejan Kulusevski. Altri nomi accostati alla panchina della Cremonese sono quelli di Beppe Iachini e Leonardo Semplici che però sembrerebbero più indietro nella corsa.