Cremonese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina ritrova in quest’ultima parte della stagione invernale risultati e entusiasmo per chiudere in bellezza un anno cominciato sotto auspici ben diversi. Lo storico record di vittorie consecutive in Europa (sei dopo l’1-0 di giovedì al Sivasspor) allunga ulteriormente la striscia positiva in stagione, che conta tra campionato e coppa cinque successi ed un pari. La sfida con la Cremonese, in programma allo “Zini”, è così per la squadra viola una chance per continuare la scalata alla graduatoria e confermare l’ottimo momento di forma. Non solo: è anche una...prova generale per quello che è un appuntamento cruciale del prossimo mese (si gioca il 5 ed il 25 aprile), ovvero il doppio confronto di Coppa Italia – proprio contro i grigiorossi – che regalerà un posto nella finale della competizione che mette in palio la coccarda tricolore. I lombardi, dal canto loro, hanno interrotto il digiuno di vittorie stagionale centrando proprio davanti al pubblico di casa il primo successo nel torneo (2-1 contro la Roma due settimane fa), che unito al pareggio esterno contro il Torino ha permesso di agganciare in graduatoria a quota 12 la Sampdoria. Contro i toscani, la Cremonese punterà anche a sfatare un tabù: nei precedenti undici incroci, infatti, non ha mai vinto, pareggiando sei volte e perdendo le restanti cinque.

Cremonese-Fiorentina, le scelte di Ballardini

L’allenatore della squadra lombarda deve fare i conti con le assenze sicure di Chiriches ed Aiwu, ma nel pacchetto arretrato potrà contare sul rientro dalla squalifica di Ferrari, che con Bianchetti e Vasquez formerà il terzetto davanti a Carnesecchi. Binari laterali presidiati da Sernicola a sinistra e Valeri a destra, mentre nella zona nevralgica del centrocampo si posizioneranno Pickel (favorito su Castagnetti) e l’ex di turno Benassi. In avanti, i grigiorossi dovrebbero partire con Dessers al centro del tridente con ai lati Tsadjout (in ballottaggio con Afena Gyan) ed Okereke sul versante opposto. Possibile anche una soluzione tattica che preveda una mediana più folta, in quel caso probabile il ricorso a Dessers-Okereke come tandem d’attacco e Meité impiegato dal 1’ al posto di un attaccante.

Cremonese-Fiorentina, le scelte di Italiano

Scontato il ricorso al turn-over da parte del tecnico viola, considerando anche la prossima, scomoda trasferta turca per il match di Conference. In difesa, davanti a Terracciano, si dovrebbero sistemare Venuti a destra (per consentire a Dodô di rifiatare) e Biraghi a sinistra, con la coppia centrale formata da Milenkovic e uno tra Martinez Quarta ed Igor. A centrocampo conferme per Amrabat e Mandragora, mentre potrebbe riposare Bonaventura per lasciare posto a Barak (man of the match contro il Sivasspor). In avanti Cabral favorito su Jovic per il ruolo di punta centrale, sugli esterni da valutare le condizioni di Saponara, candidato ad una maglia dal 1' insieme a Kouame per concedere un turno di pausa a Ikoné e Gonzalez, titolari nelle ultime tre.

Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri, Tsadjout, Dessers, Okereke. All. Ballardini

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Barak, Kouame, Cabral, Saponara. All. Italiano

Cremonese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cremonese-Fiorentina, in programma domenica 12 marzo alle 15 allo Stadio “Zini” di Cremona, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.