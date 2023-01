Cremonese-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un ko, quello contro l'Empoli di pochi giorni fa, che sembra aver compromesso le speranze scudetto ed al quale l'Inter, al momento terza in classifica a pari merito con Lazio e Roma a quota 37 e a -13 dal Napoli capolista, è chiamata prontamente a reagire. I nerazzurri, nella gara valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A, la prima del girone di ritorno, faranno visita alla Cremonese, formazione ancora alla ricerca della prima vittoria e fanalino di coda del torneo con appena 8 punti raccolti fin qui. Un match da non fallire sia per gli uomini di Simone Inzaghi che per quelli di Davide Ballardini, alla ricerca di una complicata salvezza.

Cremonese-Inter, le scelte di Ballardini

Ballardini, per la sfida contro l'Inter, sarà privo di Pickel, fermato dal giudice sportivo. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Ciofani ed Afena-Gyan a contendersi una maglia al fianco di Okereke in attacco. A centrocampo spazio per Benassi, Castagnetti e Meité con Sernicola e Valeri sulle corsie esterne, mentre in difesa Ferrari e Bianchetti si contendono una maglia per completare il reparto con Chiriches e Vasquez. In porta Carnesecchi.

Cremonese-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, nella trasferta dello Zini, dovrà fare a meno degli squalificati Skriniar e Barella, oltre che dell'infortunato Brozovic. In difesa potrebbe esserci quindi spazio per D'Ambrosio con Acerbi e Bastoni, mentre in mezzo al campo si contendono una maglia Asllani e Gagliardini per affiancare Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne spazio a Dimarco a sinistra e Dumfries, in vantaggio su Darmian, a destra. In attacco Dzeko al fianco di Lautaro, con Lukaku inizialmente in panchina.

Cremonese-Inter, le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Cremonese-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cremonese-Inter, in programma sabato 28 gennaio alle 18 allo stadio Zini, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.