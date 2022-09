Cremonese-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Lazio arriva a Cremona dopo la batosta europea in Danimarca, che ha sortito l’effetto di rimettere in discussione le sicurezze acquisite durante un primo mese di torneo positivo. I biancocelesti fanno visita ad una Cremonese che ha pagato nelle prime giornate il dazio del noviziato, sotto forma di quattro k.o. consecutivi, a cui hanno fatto però seguito i confortanti pareggi contro il Sassuolo allo “Zini” ed a Bergamo contro l’Atalanta. Lo storico, nelle sfide disputate in Lombardia, è favorevole ai padroni di casa: l’ultimo successo capitolino in trasferta risale addirittura a 92 anni fa, ovvero al primo campionato a girone unico, in un match disputato il 20 aprile 1930. Da allora, due pareggi e quattro successi per i grigiorossi, l’ultimo dei quali a marzo del 1996 con un 2-1 sancito dalla doppietta di Tentoni e dal gol del momentaneo vantaggio ospite siglato da Negro.

Cremonese-Lazio , le scelte di Alvini

Tra le novità per la sfida contro la formazione capitolina ci potrebbe essere lo scozzese Hendry, che ha fatto il suo esordio contro l’Atalanta ed è in concorrenza con Aiwu per un posto nella difesa schierata davanti a Radu, che contemplerà anche Chiriches e Lochoshvili. Sul binario destro, con Ghiglione al meglio, agirà Sernicola (qualche chance anche per Baez) mentre sulla corsia mancina si posizionerà Valeri. Nessun dubbio in avanti col tandem Okereke-Dessers, più assortimento sulla mediana: favoriti Meité e Pickel, in vantaggio su Ascacibar. Da valutare l’impiego di Zanimacchia, il quale agirebbe da trequartista: il piano B è rappresentato dall’utilizzo di Escalante, ad infoltire il centrocampo con il conseguente passaggio ad un 3-5-2 canonico.

Cremonese-Lazio , le scelte di Sarri

Ancora out Lazzari, il quale tornerà tra i disponibili dopo la sosta per le nazionali, l’allenatore dei biancocelesti metterà a protezione di Provedel una linea a quattro con la conferma di Hysaj ed il ritorno di Marusic come terzini, mentre al centro riprenderà posto Patric accanto a Romagnoli. Chiavi del centrocampo affidate a Cataldi, rientra dal 1’ Milinkovic-Savic mentre come interno sinistro dubbio tra Luis Alberto e Vecino. In attacco, si attende il provino di Zaccagni per verificarne le condizioni dopo la contrattura all’adduttore della gamba destra: pronto Pedro ad affiancare Immobile e Felipe Anderson nel tridente offensivo.

Cremonese-Lazio , le probabili formazioni

Cremonese (3-4-1-2): Radu, Aiwu, Chiriches, Lochoshvili, Sernicola, Pickel, Meité, Valeri, Zanimacchia, Dessers, Okereke. All. Alvini

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Cremonese-Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cremonese-Lazio sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.