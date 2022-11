Cremonese-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della seconda vittoria consecutiva per non perdere contatto dal Napoli capolista. Questo l'obiettivo del Milan, che nella serata di martedì 8 novembre, alle 20.45, farà visita alla Cremonese nella 14esima giornata del campionato di serie A. I rossoneri, al momento, si trovano al secondo posto della classifica con i loro 29 punti, a -6 dalla formazione di Luciano Spalletti. Situazione difficile, invece, per i grigiorossi, ancora alla ricerca della prima vittoria del loro torneo ed in piena zona retrocessione con appena 6 punti conquistati fin qui. Gli uomini di Alvini, tuttavia, hanno mostrato qualche segnale di crescita nelle ultime uscite, raccogliendo due pareggi contro Udinese e Salernitana.

Cremonese-Milan, le scelte di Alvini

Alvini, per la gara contro il Milan, potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Zanimacchia, Meité e Buonaiuto chiamati ad agire a supporto dell'unica punta, che dovrebbe essere Okereke. In mezzo al campo spazio per Pickel al fianco di Ascacibar, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Sernicola, Vasquez, Lochoshivili e Valeri. Tra i pali Carnesecchi.

Cremonese-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Hernandez e Giroud, fermati dal giudice sportivo. Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, ci sarà ancora spazio per Origi al centro dell'attacco, mentre sulla trequarti potrebbe rivedersi De Ketelaere al posto di Diaz al fianco di Messias e Leao. A centrocampo, dopo l'iniziale panchina contro lo Spezia, tornerà Tonali: accanto a lui uno tra Bennacer e Pobega. In difesa Kjaer e Tomori a comporre la coppia centrale, con Kalulu e Ballo-Touré sulle corsie esterne. Tatarusanu in porta.

Cremonese-Milan, le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Okereke. All. Alvini

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kaluku, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli

Cremonese-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cremonese-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.