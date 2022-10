Cremonese-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming e tv

Testacoda in Serie A con il Napoli capolista che sfida la Cremonese ultima della classe. Spalletti arriva da una striscia di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League e spera di conquistare altri tre punti per continuare la propria corsa davanti a tutti. La Cremonese di Alvini invece non ha ancora vinto in Serie A ma ha dato ampi segnali di risveglio con i pareggi con Sassuolo, Atalanta e Lecce.

Cremonese-Napoli: le scelte di Alvini

Possibile il cambio di modulo per i padroni di casa che dovrebbero abbandonare la difesa a tre e puntare sulla linea a quattro con Chiriches e Lochoshvili centrali e Sernicola e Valeri sugli esterni. Per il resto Alvini giocherà con due medani Castagnetti a Ascacibar alle spalle di Zanimacchia, Pickel e Okereke, un trio offensivo che dovrà essere al servizio del centravanti Dessers.

Cremonese-Napoli: le scelte di Spalletti

Le tante gare una dopo l'altro porteranno Spalletti a fare turnover in modo da non andare in debito di ossigeno. In difesa sarà Ostigard il compagno di Kim, a centrocampo si rivede Ndombele per chiudere il terzetto insieme a Lobotka e Anguissa mentre in attacco Raspadori è favorito su Simeone. A completare il tridente dovrebbero essere Elmas e Politano. Nemmeno convocato Osimhen, il Napoli non ha nessuna intenzione di rischiare il nigeriano che dovrebbe tornare con l'Ajax in Champions.

Cremonese-Napoli: le probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Pickel, Okereke Dessers.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas. All. Spalletti.

Cremonese-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN sulla propria App o sul sito ufficiale, da notare come sia possibile vedere le immagini, previa abbonamento anche su Smart TV, oppure utilizzando Amazon Firestick, Google Chromecast e Timvision Box. Gli abbonati a Sky potranno invece seguire il match sul candale 214. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni insieme a Marco Parolo.