Cremonese, ecco chi sarà il nuovo allenatore

Il ko casalingo contro il Monza ha segnato la fine dell'esperienza di Max Alvini alla guida della Cremonese. Il tecnico toscano, esordiente in serie A, è stato esonerato dal club del patron Arvedi per cercare di dare una sterzata al cammino deficitario dei grigiorossi, sempre più giù in classifica e a rischio ritorno immediato in B. Quarto ko consecutivo contro i brianzoli di Palladino, unica squadra ancora senza vittorie dopo 18 giornate, solo 7 punti e ultimo posto in classifica. Alvini ha salutato con stile e garbo, doti che gli sono da sempre riconosciute, la società, la squadra e i tifosi: a Cremona ha toccato con mano il sogno di una vita sui campi di calcio, dopo anni di gavetta. L'esonero di Alvini era stato ufficializzato con una nota sul sito web del club: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi".

C'è l'accordo con il sostituto

Nei giorni scorsi la società aveva provato a trovare un accordo con il pescarese Roberto D'Aversa, attualmente legato da contratto alla Samp, e soprattutto poco convinto di tuffarsi in una sfida complessa, come quella della lotta salvezza della Cremonese. D'Aversa, dopo aver colloquiato con il dg Braida, ha declinato l'invito. La società si è così rivolta all'altro profilo gradito alla proprietà, quello di Davide Ballardini: accordo raggiunto in poche ore con l'ex tecnico del Genoa, che si legherà al club grigiorosso fino al 2024. Definiti i dettagli, Ballardini prende le redini della Cremonese dopo l'annuncio ufficiale arrivato oggi.