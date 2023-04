Cremonese, impresa salvezza possibile? Cosa dice il calendario

Una vittoria, la seconda consecutiva dopo quella con la Sampdoria, che dà quanto meno un senso a questo finale di stagione della Cremonese. I grigiorossi, nella 30esima giornata di serie A, hanno superato a domicilio per 1-0 l'Empoli e, grazie alla sconfitta interna dello Spezia con la Lazio, si sono portati a -7 dalla zona salvezza. Un gap certamente ancora importante quando al termine del torneo mancano solamente otto giornate, ma che rende la missione un po' meno impossibile. E d'altra parte a far ben sperare la formazione di Ballardini c'è il precedente dello scorso anno della Salernitana, che di punti, in questo momento della stagione, ne aveva solamente tre in più e che poi, alla fine, riuscì clamorosamente ad evitare la retrocessione grazie ad una splendida cavalcata finale.

Cremonese, gli impegni fino al termine della stagione

Cavalcata finale che, per evitare l'immediata discesa in B dopo la promozione della passata stagione, dovrebbe fare anche la Cremonese, a lungo formazione fanalino di coda ed incapace di cogliere i tre punti fino alla gara dello scorso 28 febbraio contro la Roma. Con l'arrivo in panchina di Ballardini, tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato ed i grigiorossi proveranno a giocarsi le loro carte fino alla fine. Il margine di errore, chiaramente, è minimo, ed i lombardi dovranno dare seguito alla loro striscia positiva già dal prossimo turno, che vedrà Dessers e compagni impegnati alla Dacia Arena di Udine. Vero e proprio spartiacque, poi, sarà la partita della settimana seguente, con la Cremonese che ospiterà allo Zini il Verona (nel mezzo la trasferta di Coppa Italia a Firenze), squadra al momento al terzultimo posto della classifica: una sfida, per i grigiorossi, da vincere senza se e senza ma per arrivare al rush finale con ancora qualche speranza di salvezza.

Dopo la complicata trasferta di San Siro contro il Milan, gli uomini di Ballardini saranno impegnati in un nuovo scontro diretto interno, stavolta con lo Spezia di Semplici, attualmente quartultimo. A quel punto della stagione sarà più chiaro quante saranno ancora le speranze dei grigiorossi: in caso di risultati positivi con Verona e Spezia, le possibilità di compiere l'impresa aumenterebbero, altrimenti il destino sarebbe segnato.

Nelle ultime quattro giornate di campionato, infine, la Cremonese affronterà nell'ordine Juventus (trasferta), Bologna (casa), Lazio (trasferta) e Salernitana (casa). Sulla carta proibitivi gli impegni esterni, mentre quelli interni, contro avversari che potrebbero non avere più niente da chiedere al campionato, si presentano ben più accessibili.

Il calendario

Di seguito, nel dettaglio, il calendario della Cremonese fino al termine del campionato: