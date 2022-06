Cremonese, ufficiale: Alvini nuovo allenatore

Il 52enne toscano Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore della Cremonese. Ufficiale la nuova guida tecnica dei grigiorossi per la stagione del ritorno in serie A a quasi trent'anni di distanza dall'ultima apparizione.

Il patron Arvedi, il dg Braida e il ds Giacchetta hanno puntato con decisione sull'ex allenatore del Perugia, che ha portato gli umbri ai play-off di B da neopromossi, dopo aver guidato la Reggiana, prima alla vittoria della C e poi tra i cadetti con un'amara retrocessione maturata solo nel finale di stagione.

Uomo dai toni pacati e dal bassio profilo, grande lavoratore sul campo e tecnico pragmatico, Alvini debutterà in serie A dopo tanta gavetta. Una scommessa che a Cremona sono convinti di poter vincere, dopo l'addio a Pecchia, artefice della storica promozione.

Il comunicato

"U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano Alvini. Nato a Fucecchio (Firenze) il 20 aprile 1970, Alvini ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2000 guidando prima la formazione del Signa e poi il Quarrata. Successivamente è passato al Tuttocuoio dove in 7 stagioni ha portato la squadra dalla Promozione alla Lega Pro 1; sempre con il Tuttocuoio ha vinto la Coppa Italia Dilettanti. Alvini in Serie C ha allenato anche Pistoiese, Albinoleffe e Reggiana. Con i granata emiliani ha conquistato la Serie B nella stagione 2019/20. Nell’ultimo campionato ha centrato l’accesso ai play-off guidando il Perugia".