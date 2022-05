Cremonese, via Pecchia: ecco chi può arrivare in panchina

Il valzer delle panchine parte da Cremona. E' di poche ore fa il comunicato ufficiale con cui la società lombarda, neopromossa in serie A, saluta il tecnico della promozione Fabio Pecchia. L'ex calciatore del Napoli ha già un accordo in tasca con una big di B che vuole risalire in fretta: il Parma, che non rinnoverà con Iachini.

A Cremona, per la panchina, diversi i profili in corsa. I più autorevoli sarebbero quelli di Andrea Pirlo (piace anche allo Spezia) e di Aurelio Andreazzoli, che dovrebbe lasciare l'Empoli. I grigiorossi seguono anche Alvini, ma l'allenatore del Perugia proseguirà in Umbria (contratto fino al 2024).

Se l'Empoli dovesse perdere Andreazzoli, pronto per la panchina Paolo Zanetti, dopo l'esperienza di Venezia.

Il comunicato

"U.S. Cremonese comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Pecchia. Il cavalier Giovanni Arvedi e tutta la società grigiorossa desiderano ringraziare mister Pecchia e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A".