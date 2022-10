Crisi Fiorentina: tra recriminazioni, coperte corte e la Legge di Murphy

Fiorentina-Inter si è rivelata, per la squadra viola, la più cinica applicazione di quella che l’umorista e scrittore statunitense Arthur Bloch teorizzò come “Legge di Murphy”, in base alla quale se qualcosa può andar male, lo farà. La cui estensione, racconta del peggior modo possibile in cui una serie di eventi si concatena per rendere il quadro della situazione ulteriormente negativo. Difficile non pensare alla sfida del “Franchi”, in cui la formazione di Italiano ha dovuto fare i conti con una sconfitta, all’ultimo minuto di recupero, su un’azione apparsa viziata da un fallo di Dzeko su Milenkovic e seguente ad un altro abbaglio arbitrale (il mancato rosso con cui sarebbe dovuto essere sanzionato Dimarco), vanificando la rimonta peraltro effettuata rinunciando ad uno degli uomini chiave (Nico Gonzalez) prematuramente uscito per infortunio.

Un minestrone di sfortune assortite che non giustifica il passo falso, perché imputare alla mala sorte ed agli errori della direzione di gara in maniera esclusiva la sconfitta sarebbe una semplificazione errata, oltre che pericolosa. Mix di jella che però comunque non depone a favore di una Fiorentina che ha ritrovato i gol dell’attacco (hanno timbrato il cartellino Cabral, Ikoné e Jovic). Ma come nella più classica delle coperte corte si trova ora a fronteggiare la criticità rappresentata da una difesa che concede troppo – siamo al secondo poker di reti incassato davanti al pubblico di casa in campionato – con tanto di defaillance finale da parte di Venuti, finito ancora nell’occhio del ciclone per la terza volta dopo gli infortuni contro il Milan a novembre del 2021 e contro la Juventus in Coppa Italia a marzo di quest’anno. Ingenuità costata cara nell’economia del risultato, ma che ha avuto come preludio le incertezze dei vari Dodò, Milenkovic e Quarta le quali hanno spianato la strada all’Inter, seppur compensate dalla rimonta del secondo tempo.

Non è la prima volta che i viola si ritrovano seduti davanti ad una sorta di commissione d’esame, finendo per fare scena muta o quasi. E sebbene siano diverse le circostanze che hanno determinato l’epilogo, in casa viola si ritorna ancora a fare i conti su quello che non è stato e che, dalla prossima, dovrebbe invece essere. In Conference il cambio di passo c’è stato, anche se la doppia affermazione contro gli Hearts è frutto di un gap tecnico apparso piuttosto pronunciato. In Serie A ancora no, ed intanto la distanza dalla zona Europa ammonta ormai a più di dieci punti, la metà di quella dalla zona retrocessione. Il che non significa riconvertire il target stagionale, calandolo da un sesto posto ad una salvezza senza patemi. Ma più che altro comprendere come sbloccarsi in campionato passerà anche attraverso i match contro Spezia, Samp e Salernitana, da vincere anche per non cadere nella tentazione di guardare nervosamente negli specchietti, piuttosto che sul parabrezza. Intanto, si ritorna in campo per la Conference, perché al Comunale arriva il Basaksehir. Vincere con quattro gol di scarto e poi espugnare Riga significherebbe chiudere la Pool al primo posto. E considerando che la squadra turca non ha preso gol nelle precedenti quattro gare europee, significherebbe anche smentire Arthur Bloch. Che nel suo “Teorema di Stockmayer”, sosteneva che “Se sembra difficile, è fottutamente impossibile”.