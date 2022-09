Non solo Juve e Inter, dal Bayern al Liverpool quante big in crisi

E' arrivata la sosta per le Nazionali ed è tempo di primi bilanci. In Italia Juventus e Inter sono nel mirino della critica per una profonda crisi di risultati e di gioco con Allegri e Inzaghi sulla graticola. I due tecnici resteranno in sella, ma in caso di altri pesanti ko nulla è escluso.

Bayern Monaco, la crisi che non ti aspetti

Le big italiane sono in buona compagni, in Europa infatti sono in molti a non aver ancora spiccato il volo. In Germania per esempio a sorpresa il Bayern Monaco non gira più come a inizio anno. I bavaresi sono quinti in classifica lontani cinque punti dall'Union Berlino, l'addio di Lewandowski pesa e chi arrivato dal mercato per ora non ha brillato, De Ligt, Mané e Gravenberch soprattutto. Dopo quattro gare senza vittorie e la sconfitta con l'Amburgo di domenica i vertici dei Campioni di Germania si stanno interrogando sul futuro.

E qui c'è il punto di contatto con Juve e Inter, così come Allegri e Inzaghi, anche Nagelsmann è statao criticato e non poco, tanto che su di lui sembra aleggiare il fantasma di Tuchel, appena esonerato dal Chelsea. A salvare per ora il giovane allenatore è il cammino in Champions con due vittorie con Barcellona e Inter che lo hanno proiettato in cima alla classifica del girone più duro della competizione, grossa differenza rispetto ad esempio alla Juve che fatica sia in Italia che in Europa.

Liverpool che succede? La testa della Premier League è lontana

In Inghilterra è invece il Liverpool la big più in difficoltà. Klopp come Allegri è alle prese con l'emergenza infortuni con un centrocampo quasi sempre ridotto all'osso. Non basta però come alibi per chi ha speso 80 milioni per Nunez in estate e dopo la vittoria in Charity Shield con il Manchester City ha frenato. I reds al momento sono ottavi in Premier League con sole due vittorie a 10 punti, a meno otto dall'Arsenal capolista e a meno sette dalla coppia City-Tottenham.

Anche se ha una gara in meno, Klopp deve ritrovare i suoi reds feroci, veloci e devastanti in attacco per cercare di rientrare nelle posizioni che contano. Uno dei problemi da risolvere, proprio come l'Inter, è quello degli scontri diretti, le sconfitte con Manchester United e Napoli sono qualcosa in più di semplici campanelli d'allarme.

Anche Simeone è in difficoltà con il suo Atletico Madrid

In Spagna invece la crisi ha colpito Diego Simeone e il suo Atletico Madrid. I colchoneros sono settimi i classifica con 10 punti e hanno guardato scappare il Real Madrid che grazie alla vittoria nel derby di domenica scorsa è salito a più otto. Il problema dell'Atletico, sconfitto anche dal Villarreal in campionato e dal Leverkusen in Champions League è che la difesa non regge più come una volta (9 i gol subiti in 8 partite) e così tutto il castello eretto dal Cholo nella lunga esperienza in Spagna si sta sgretolando.

Rispetto a Juve e Inter nessuno vuole la testa di Simeone, ma proprio come per i bianconeri è il mercato estivo ad essere finito nel mirino della critica. Domenica scorsa nel derby con il Real solo Witsel è partito dall'inizio dei nuovi acqisti, Morata, Saul, Molina e Reguillon si sono seduti in panchina segnale evidente che nei lunghi mesi del calciomercato qualcosa di più si poteva e doveva fare.

Infine in Francia tutto sembra andare secondo i piani con il PSG primo e l'Olympique Marsiglia subito alle sue spalle. C'è però anche in questo caso una big che fatica: il Lione che dopo un ottimo avvio ha perso le ultime tre gare di fila, con i parigini, il Monaco e il Lorient, e si è staccato dalla testa della corsa.